地方 地方焦點

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院13日上午舉辦「重啟心跳・擁抱新生」心跳停止（OHCA）康復者與急救團隊團聚分享會，邀請4位曾因心跳停止獲救重生的病友與家屬重返醫院，與台南市政府消防局救護技術員、急診醫護、加護醫學部及心臟內外科團隊重逢，共同見證「生命之鏈（Chain of Survival）」的強大力量。

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院副院長湯宏仁指出，這場活動象徵「生命之鏈」最後一環——心理支持的實踐。透過團聚讓醫療與消防團隊親眼見證病人康復的喜悅，獲得心靈鼓舞，也舒緩長期急救壓力與倦怠。「急救不只救命，更救心，這才是生命重生最完整的意義。」

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任蔡長志表示，這4位成功康復病友的經歷，正是「生命之鏈」各環節緊密銜接的最佳實例。從目擊者即刻CPR、消防局線上指導與電擊，到醫院急診接手、啟動葉克膜與跨科治療，缺一不可。據統計，奇美醫院今年已急救120名OHCA病人，其中恢復自發心跳（ROSC）比率達40.8%，且至少12名病友出院後神經功能恢復良好，成效亮眼。

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲肯定奇美醫院與消防局的通力合作，表示病人的存活絕非單一單位可完成，而是社區、消防與醫療體系共同努力的成果。市府將持續推動公共場所AED普及與CPR教育，讓全民都能成為生命守護者。

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也指出，院前急救團隊是「生命之鏈」的第一道防線，從派遣中心線上指導CPR到現場每一次胸外按壓與電擊，都攸關生死。「我們很榮幸與奇美醫院合作，讓生命能從現場延續到醫院，讓奇蹟繼續發生。」

本次分享會中，四位康復者回顧當時的驚險時刻與重生歷程：61歲劉先生因急性心肌梗塞在家中倒地，經家屬CPR與消防電擊救回；54歲黃先生在夜市突發心跳停止，路人與救護技術員即刻搶救恢復心跳；52歲傅先生於急診突發心律不整，經葉克膜及緊急心導管搶救成功；45歲張小姐因嚴重肺栓塞插管休克，急診與心外科聯手啟動葉克膜救回一命。

▲奇美醫院舉辦「重啟心跳・擁抱新生」團聚會，邀請4位OHCA康復者重返醫院與急救團隊合影，現場氣氛感人。（記者林東良翻攝，下同）

湯宏仁副院長感性地說：「救回一個人，不只是讓他恢復心跳，而是讓他能夠回家、重新擁抱家人。」奇美醫院未來也將持續推動院前急救與跨科合作，讓更多心跳停止的患者重獲新生。

「腳好，人生才走得穩。」奇美醫院4日舉辦「2025年傷口照護國際研討會」，以「下肢傷口整合照護」為主題，邀集美國、新加坡與台灣專家齊聚交流，分享最新臨床趨勢與治療成果。研討會不僅展現台灣傷口照護接軌國際的決心，也提出AI輔助治療與足部門診的新模式，為病人帶來更強韌的行動力。

關鍵字：

奇美醫院心跳新生康復者

