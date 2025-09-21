　
地方 地方焦點

奇美醫院創新「護腦聰明籤」　寓教於樂守護失智長者腦力

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院21日響應國際失智症日，在奇美博物館舉辦「2025國際失智症日【護腦聰明籤˙儲存好腦力】活力熟齡青春健康Fun市集」，推出結合廟宇文化與健康教育的「護腦聰明籤」，以及結合社區資源的「社會處方箋」，寓教於樂守護長者腦力，打造失智友善共融社區。

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場串聯衛生局、永康與仁德區公所、失智友善組織與國際扶輪等單位，規劃健康促進、腦力挑戰、營養互動等展攤，並安排「青春不老活力秀」、志工表揚、社區表演及抽獎，吸引許多長者與家庭參與。

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，台南高齡人口比例逐年上升，推估永康、仁德兩區已有逾4000名失智人口，醫院自2019年起推動「失智友善社區」，今年更拓展至仁德區，要讓照護落實在地化、生活化。

奇美醫院副院長陳綉琴指出，「護腦聰明籤」是與烏竹三千宮合作的創新設計，把14項可改變的失智危險因子融入籤詩，讓民眾在求籤祈福同時獲得護腦保健知識。另「社會處方箋」則媒合社區藝文與觀光工廠等場域，讓失智者能參與烘焙、舞蹈等活動，延緩退化並減輕家庭照護壓力。

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

案例中，78歲劉阿姨因記憶退化宅居多年，在醫師開立「社會處方箋」後重新走出家門，參加烘焙課與舞蹈團，找回自信與笑容。林宏榮院長強調，失智預防不再侷限醫院，而是要結合社區、家庭與文化力量，讓友善成為日常，共築「希望家園」。

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

09/21 全台詐欺最新數據

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

人在睡著後，一些動作或反應都可能是身體警訊！知名神經內科醫師陳琮華指出，有人妻發現老公熟睡後，半夜會突然大叫或揮拳，但隔日起床都說是「做夢」；對此，陳琮華醫師稱有研究顯示，這情形恐怕與帕金森氏症、路易氏體失智有關。

婦亂開門駕駛嚇壞　背後布條有洋蔥

婦亂開門駕駛嚇壞　背後布條有洋蔥

南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

南投市朝日日照中心啟用4月服務人次破千

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

南投衛生局與家樂福合推銀髮食刻活動助長者活腦

日本高齡人口逼近3成　近千萬老年人仍在工作

日本高齡人口逼近3成　近千萬老年人仍在工作

