奇美醫院創新「護腦聰明籤」　寓教於樂守護失智長者腦力

▲奇美醫院於奇美博物館舉辦國際失智症日活動，推出創新「護腦聰明籤」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院21日響應國際失智症日，在奇美博物館舉辦「2025國際失智症日【護腦聰明籤˙儲存好腦力】活力熟齡青春健康Fun市集」，推出結合廟宇文化與健康教育的「護腦聰明籤」，以及結合社區資源的「社會處方箋」，寓教於樂守護長者腦力，打造失智友善共融社區。

活動現場串聯衛生局、永康與仁德區公所、失智友善組織與國際扶輪等單位，規劃健康促進、腦力挑戰、營養互動等展攤，並安排「青春不老活力秀」、志工表揚、社區表演及抽獎，吸引許多長者與家庭參與。

奇美醫院院長林宏榮表示，台南高齡人口比例逐年上升，推估永康、仁德兩區已有逾4000名失智人口，醫院自2019年起推動「失智友善社區」，今年更拓展至仁德區，要讓照護落實在地化、生活化。

奇美醫院副院長陳綉琴指出，「護腦聰明籤」是與烏竹三千宮合作的創新設計，把14項可改變的失智危險因子融入籤詩，讓民眾在求籤祈福同時獲得護腦保健知識。另「社會處方箋」則媒合社區藝文與觀光工廠等場域，讓失智者能參與烘焙、舞蹈等活動，延緩退化並減輕家庭照護壓力。

案例中，78歲劉阿姨因記憶退化宅居多年，在醫師開立「社會處方箋」後重新走出家門，參加烘焙課與舞蹈團，找回自信與笑容。林宏榮院長強調，失智預防不再侷限醫院，而是要結合社區、家庭與文化力量，讓友善成為日常，共築「希望家園」。