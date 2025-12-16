台版羅旺斯爆紅！彰化芬園紫色仙草花海秘境　遊客爆滿車亂停

▲彰化仙草花海吸引賞花遊客前往。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

芬園鄉近日出現一片夢幻紫色仙草花海！位於溪尾福德祠後方、仙草花田正值盛開期，宛如台版普羅旺斯的壯觀景象，吸引大批遊客搶先打卡。然而，爆紅美景也帶來甜蜜的負擔，週末假日湧入上千人潮，車輛塞滿狹窄農路，違停亂象已嚴重影響當地居民出入。當地農民呼籲賞花民眾務必遵守秩序，勿亂停車、勿踩入花田，讓美景與地方安寧共存。

▲彰化仙草花海吸引賞花遊客前往車輛占滿整條農路。（圖／民眾提供）

每年12月至隔年1月是仙草花的盛開季節，芬園鄉這片仙草花田是內行人口中的私房秘境。今年花況特別好，整片紫色花海「紫爆」綻放，遠看猶如薰衣草田，讓民眾不必遠赴桃竹苗，在中部就能欣賞到如此夢幻的仙草花海，至今已超過數千人前往欣賞打卡。

▲彰化仙草花海吸引賞花遊客前往。（圖／民眾提供）

爆量人潮卻也衍生交通亂象。通往花田的農路並不寬敞，週末大量自駕遊客湧入，導致道路兩旁停滿車輛，甚至出現違規停放、影響會車的狀況。當地居民不堪其擾，抱怨日常出入受阻，周末假日有員警前往現場，疏導交通並勸導違停，希望能維持基本通行秩序。這場賞花熱潮，意外讓寧靜的鄉間道路面臨考驗。

農民表示，當前正是仙草花最美的時刻，且未來一至兩週花況會更盛，預計花期可以持續明年1月，民眾仍有一段時間可前往欣賞。農民也藉機推廣，仙草採收後需經曬乾、貯藏半年以上，才能製成香氣十足的仙草茶或仙草凍。

▲農民正在收割仙草花。（圖／民眾提供）

攝影師與農民共同呼籲，仙草田是辛勤耕作的成果，遊客拍照時務必站在田埂或路邊，絕對不要踩進花田，以免破壞作物。更重要的是，請開車前來的民眾發揮公德心，將車輛妥善停放在適當位置，避免阻塞道路、影響當地居民的生活與農作車輛進出。唯有大家共同遵守秩序，這片美麗的紫色秘境才能持續綻放，讓更多人享受這份冬日裡的浪漫。

▲彰化仙草花海紫爆。（圖／民眾提供）