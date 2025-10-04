奇美醫院國際研討會聚焦下肢傷口　AI助攻癒合快2倍

▲奇美醫院4日舉辦「2025年傷口照護國際研討會」，邀集美國、新加坡與台灣專家共論下肢傷口照護。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「腳好，人生才走得穩。」奇美醫院4日舉辦「2025年傷口照護國際研討會」，以「下肢傷口整合照護」為主題，邀集美國、新加坡與台灣專家齊聚交流，分享最新臨床趨勢與治療成果。研討會不僅展現台灣傷口照護接軌國際的決心，也提出AI輔助治療與足部門診的新模式，為病人帶來更強韌的行動力。

會中分享一名68歲康姓患者案例，他因糖尿病與中風病史，加上灰指甲與皮膚龜裂，不敢洗腳、久而久之對醫療失去信心。經轉介奇美醫院足部護理門診治療，並透過傷口中心資訊平台追蹤，皮膚與趾甲問題明顯改善，重拾自信生活。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞指出，隨著高齡化與慢性病增加，糖尿病足、靜脈潰瘍與壓瘡已成嚴峻挑戰。雖然近年截肢率由10.36%降至4.83%，但足部感染仍上升，蜂窩性組織炎比例更逼近九成。他強調，下肢傷口需跨科整合，結合血糖控制、血管治療、足部壓力分配與復健，才能有效降低併發症與截肢風險。

奇美醫院自2020年引進AI輔助下肢動脈傷口照護，透過彩色影像、熱成像與3D掃描技術，協助386名個案傷口縮小、壞死組織減少，癒合速度提升2倍以上。護理部督導李穎俐則表示，未來將持續結合慢性病管理與居家服務，打造「全人照護、智慧醫療、無牆醫院」的新典範，讓台灣醫療與國際並肩前行。