　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台61林口段小貨車閃停等車流撞護欄！再追撞2大車　駕駛送醫

記者陳以昇／新北報導

台61線西濱快速道路北上16.6K處林口段今（16日）上午發生車禍，24歲呂姓男子駕駛小貨車行經事故地點時，疑因未注意前方停等紅燈的車流，緊急從內側車道向右閃避卻擦撞路肩水泥護欄，隨後失控追撞前方2輛大貨車，呂男受困車內，所幸經脫困送醫後無生命危險，北上方向外側車道因事故一度封閉，詳細肇因肇責待調查。

▼台61西濱快速道路小貨車閃避前方停等車流，先撞護欄再追撞2大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼台61西濱快速道路小貨車閃避前方停等車流，先撞護欄再追撞2大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天上午10時許，呂姓男子駕駛一輛小貨車沿台61線西濱快速道路往八里方向行駛，行經北上16.6公里處時，疑似未注意前方車流因紅燈停等，發現時已反應不及。呂男緊急將車輛從內側車道往右方閃避，先擦撞路肩的水泥護欄，接著失控追撞前方37歲羅姓男子駕駛的大貨車，羅男的大貨車又波及到更前方34歲李姓男子駕駛的另一輛大貨車，造成3車連環追撞。

強大的撞擊力導致肇事小貨車的駕駛呂男受困車內。消防救護人員獲報到場後，立即協助呂男脫困。呂男意識清楚，隨後被送往林口長庚醫院治療，並無生命危險。其餘2輛大貨車駕駛均未受傷。由於呂男已送醫，酒測值尚待確認，其餘羅男和李男2名大貨車駕駛的酒測值均為0.00mg/L。

事故發生後，現場台61線北上方向的外側車道一度封閉，僅內側車道尚可通行。林口分局員警在場進行交通疏導與警戒，事故已處理完畢，道路恢復順暢，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼台61西濱快速道路小貨車閃避前方停等車流，先撞護欄再追撞2大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台61西濱快速道路小貨車閃避前方停等車流，先撞護欄再追撞2大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

【另類車聚？】宜蘭馬路驚見整排電動代步車！

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

更多熱門

相關新聞

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹

賓士男酒駕撞死23歲女清繫員　將全力爭取保險及撫卹

台南市安平區16日上午一輛私人垃圾車在慶平路進行倒收運作業時，遭後方賓士車追撞，23歲陳姓女隨車員當場死亡，小客車駕駛48歲鄭姓男子酒測值達0.95，台南市環保局指出，死者雖非環保局清潔隊員，惟係於執行清運公務期間不幸發生意外，環保局表達最深切慰問，並要求清潔公司全力爭取保險及撫卹金協助家屬後續事宜。

賓士男酒駕追撞垃圾車奪命　南警嚴正譴責

賓士男酒駕追撞垃圾車奪命　南警嚴正譴責

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

3車追撞副駕動彈不得　恆春消防迅速排除送醫

關鍵字：

台61追撞西濱快速道路

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面