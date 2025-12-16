台61林口段小貨車閃停等車流撞護欄！再追撞2大車　駕駛送醫

記者陳以昇／新北報導

台61線西濱快速道路北上16.6K處林口段今（16日）上午發生車禍，24歲呂姓男子駕駛小貨車行經事故地點時，疑因未注意前方停等紅燈的車流，緊急從內側車道向右閃避卻擦撞路肩水泥護欄，隨後失控追撞前方2輛大貨車，呂男受困車內，所幸經脫困送醫後無生命危險，北上方向外側車道因事故一度封閉，詳細肇因肇責待調查。

▼台61西濱快速道路小貨車閃避前方停等車流，先撞護欄再追撞2大貨車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

今天上午10時許，呂姓男子駕駛一輛小貨車沿台61線西濱快速道路往八里方向行駛，行經北上16.6公里處時，疑似未注意前方車流因紅燈停等，發現時已反應不及。呂男緊急將車輛從內側車道往右方閃避，先擦撞路肩的水泥護欄，接著失控追撞前方37歲羅姓男子駕駛的大貨車，羅男的大貨車又波及到更前方34歲李姓男子駕駛的另一輛大貨車，造成3車連環追撞。

強大的撞擊力導致肇事小貨車的駕駛呂男受困車內。消防救護人員獲報到場後，立即協助呂男脫困。呂男意識清楚，隨後被送往林口長庚醫院治療，並無生命危險。其餘2輛大貨車駕駛均未受傷。由於呂男已送醫，酒測值尚待確認，其餘羅男和李男2名大貨車駕駛的酒測值均為0.00mg/L。

事故發生後，現場台61線北上方向的外側車道一度封閉，僅內側車道尚可通行。林口分局員警在場進行交通疏導與警戒，事故已處理完畢，道路恢復順暢，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。