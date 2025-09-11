奇美醫院再創紀錄！　全國首家醫療機構奪國家企業環保獎金級獎

▲奇美醫院院長林宏榮受邀於總統府，接受蕭副總統頒發表揚，肯定醫療機構守護健康也守護環境。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院環保作為再獲國家級肯定！奇美醫院憑藉在節能減碳、綠色供應鏈與永續經營上的全面努力，榮獲第7屆「國家企業環保獎」非製造組最高榮譽「金級獎」，成為全國第一家獲得此殊榮的醫療機構。

奇美醫院院長林宏榮表示，一直以來，奇美醫院不僅在臨床醫療作業上維持高品質的服務水準，提供病人優質急重症醫療照護，並在法源依據下，推遠距醫療；投入在宅急症照護服務(HAH)，率先引進在宅X光、????帶式輸注器（24小時灌注抗生素）突破在宅照護限制，2024年8月至今收治213位病人為全國最高。在環保議題上，更以積極行動力配合國家環保及資源永續政策，努力確保醫院營運活動對環境影響衝擊最小化。

▲奇美醫院榮獲第7屆國家企業環保獎金級獎，由環境部長彭啟明親自頒獎表揚。

有鑑於此，2023年4月1日將「行政品質管理委員會」擴編為「永續經營暨行政品質管理委員會」，定期討論節能、減碳、創能等環保永續相關議題，透過委員會的重新定位，融入醫院永續經營的理念，訂定環境管理政策，規劃減碳目標與淨零排放路徑。同時推動性別平權及孕婦職場友善環境，醫院女性員工佔比73%，女性五級以上主管佔比74%，醫事人員修習性別議題課程達成率100%，孕產支援措施「好孕喜來登」計畫，提供好孕禮金、彈性工時及部份工時制度，讓同仁兼顧進修、育兒、健康等多元需求，多管齊下建構環境永續健康智慧友善醫院。

奇美醫院推動環保再創佳績，榮獲第7屆國家企業環保獎-金級獎，奇美醫院推動環保不遺餘力且備受肯定，迄今已連續8年獲得台南巿政府「績優綠色採購企業獎」，2020年起接連獲得環境部舉辦之國家企業環保獎-非製造組二銀級獎、三銅級獎佳績，今年更憑藉優異表現及持續精進的環保作為，成為國內第一家首度榮獲國家企業環保獎-非製造組「金級獎」殊榮的醫療機構，奇美醫院院長林宏榮9月10日上午接受環境部部長彭啟明頒發獎狀，並獲委員推薦於總統府晉見時擔任本屆受獎企業代表，接受蕭副總統親自頒獎表揚。得獎是榮耀，也是肯定，更是責任的開始，面對地球氣候變遷，全球暖化對於生態體系、水土資源、人類社經活動的的威脅影響，奇美醫院全體同仁將以「好！還要更好」持續為國家和社會做出貢獻，為綠色環保、資源永續共盡心力，善盡企業社會責任，守護健康、守護環境、一起攜手共創美好的未來。