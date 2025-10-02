相驗結果曝！屏科大18歲新生校內自撞　頭部重創顱內出血致死

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東科技大學孟祥體育館前，昨(1)日下午4時許發生一起死亡車禍。18歲邱姓男大一新生騎機車行經該路段時，疑似過彎不慎自撞左側分隔島，邱當場噴飛倒地，後方同學見狀立刻上前查看並報警將其送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。今(2)日下午檢察官偕同法醫前往殯儀館相驗，初步檢視邱男死因為頭部受到嚴重撞擊，導致顱內出血死亡。至於詳細案發原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲屏科大邱姓新生校內騎車不慎擦撞分隔島亡，法醫今日下午相驗遺體。（圖／記者陳崑福翻攝）