曝抖音900部影片讚鄭麗文、攻擊郝龍斌　趙少康：國安單位必須查

記者鄭佩玟／台北報導

​國民黨主席選舉18日投票，候選人之一的前台北市長郝龍斌日前自稱遭到假帳號、AI影片攻擊，前中廣董事長趙少康今（13日）曬出統計數據指出，TikTok最近一個月，與國民黨主席選舉相關共1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部，每日平均30部，且多數為誇讚的評論，「國安單位一定要認真追查！」，而趙少康辦公室調查後也發現，這些頻道高度使用AI虛擬主播，持續產出批評郝龍斌的內容。

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者鄭遠龍攝）

趙少康表示，在726大罷免的前兩、三個禮拜，自己在主持節目時，就很嚴厲勸告國台辦，關於台灣的大罷免的選舉，不要去發表任何言論，國台辦就少講兩句話，「這個事情跟你無關的，你講話只是幫民進黨添柴火，國民黨已經被你們害死了！」

趙少康進一步指出，「最近我呼籲境外不要來干涉台灣的這個選舉，台灣的選舉台灣人自己會做決定」，自己常講說「人情留一線，日後好相見」，國民黨主席選舉六個候選人都很優秀，現在卻搞到要這樣攻擊某一個候選人，那以後大家還要不要見面？還要不要相處呢？

趙少康今日再拿出數據說明，TikTok影片光是9月12日到10月12日，與國民黨主席選舉相關就共有1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部，每日平均30部，且多數都是誇讚評論；與趙少康有關的有400部、每日平均13部；與郝龍斌有關的250部、每日平均8部。YouTube最近一個月，與國民黨主席選舉相關共600部，8個頻道151部、共182萬瀏覽次數。

趙少康辦公室也分析，10月11日做了報告，這8個YouTube網站特點主要有幾個現象，首先是確認存在於大陸帳號，比如說有2個來自帳號是來自大陸YouTube頻道，且註冊時間點都集中在2025年的9月，也就是在國民黨主席選舉之前，且立場高度一致，大部分的這些頻道都是支持鄭麗文、批評郝龍斌、趙少康。另外，這些頻道也高度使用AI虛擬主播，持續產出批評郝龍斌的內容，「就是很典型網軍做法，為了製作內容，作為內容農場，然後把影片製作出來後，然後再由其他人去擴散。」

趙少康說，這些數字很具體，代表自己不是無的放矢，「我真的認為國安單位不可等閒視之，要認真追查，我相信以國安單位的能力認真追查，是可以查得出來的，就算他IP在境外，那在大陸不用講了，在境外他也可以追查出來啊！否則之後要怎麼選舉？會不會影響到2026？2028？」