陸介選黨魁？邱毅批讓「綠營得利」　趙少康：紅統名嘴浮上來了

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉倒數，內鬥白熱化，前立委邱毅諷前中廣董事長趙少康「政治金童招牌砸了」，指其控境外網軍干預選舉卻無實證，僅憑小帳號支持鄭麗文，操作愚蠢反助綠營宣傳「中國介選」，蔡正元則引用王世堅流行哏痛斥選戰「匆匆忙忙連滾帶爬」，批助選人「睜眼說瞎話」「國民黨，沒出息」。趙少康今（13日）公布大陸介選數據，更嗆「紅統名嘴」都不值得一駁，都浮現出來了，有沒有這件事比較重要，什麼說給民進黨藉口？亂扯一通、轉移焦點而已。

▲趙少康嗆邱毅是紅統名嘴。（圖／記者鄭遠龍攝）

趙少康指出，最近一個月，TikTok上與國民黨主席選舉相關短影音共1790部，其中，與候選人鄭麗文有關的多達900部，平均每天30部；與他有關的有400部、每日平均13部；與郝龍斌有關的250部、每日平均8部；Youtube最近一個月與國民黨主席選舉相關共600部，其中，主要的「境外網軍」介入攻擊有8個頻道、151部影片，共182萬瀏覽次數。

針對邱毅質疑，講中國介選反而讓總統賴清德、民進黨受惠，有藉口再去修國安法、數位中介法，趙少康回擊，有沒有介選這件事比較重要，怎麼會是給民進黨藉口，這是原則問題，要去追究有沒有，而不是說這樣會影響團結、黨內互打，這都是次要的，誰是始作俑者，有沒有這件事重要，他提出很多具體數字，不是亂講。

趙少康說，自己一向反對境外勢力的干預，台灣人有台灣人的智慧選擇自己理想的候選人，不管是美國、歐洲、中國、澳洲等，都不應該干涉台灣的選舉，不管哪一個政黨都要掌握這個原則。

對於民進黨稱，國民黨終於知道中國介選傷害台灣民主，不要再擋國安修法，趙少康說，基本上國安問題大家都很重視，但不能假國安之名搞政治鬥爭。也沒有人去阻擋國安修法，該立的法就要立，民進黨口口聲聲說國安重要，就把這個案子辦好，「讓我們看看你的能力，光修法沒有執行能力有什麼用，我已經提供這麼多資料了，請國安單位去追查背後是誰、資金哪來的」。