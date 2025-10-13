張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕





▲張凱維秀對話紀錄反擊。（圖／張凱維提供，下同）

記者郭運興／台北報導

曾與藍委王鴻薇合作過的律師柯晨晧近日爆料王鴻薇不僅拗律師費，助理張凱維更涉入民眾黨主席黃國昌「狗仔集團」兜售偷拍照。對此，張凱維今(13日)發出聲明回應，這位柯姓律師，指涉的都不是事實，柯律師曾在對話數次提及要找新老闆，還說要找楊緬因投誠民眾黨與黃國昌，以上都有對話記錄為證，該律師與辦公室反目的原因，是曾提案，死刑憲法判決肯定會廢死，可以募款賺錢，但王鴻薇認為藉此斂財不可取委婉拒絕，因此遭到挾怨報復。

張凱維稍早發出聲明，首先，自己這幾天是委員讓他回家安撫家人，因為他們都不是政治工作者，這點非常感謝老闆體諒。對於助理的職業風險與影響，雖然自己本來就概括承受，但母親還是因為這些新聞幾天都睡不著。在國民黨擔任助理工作，之前已經因為民進黨搞大罷免，已經跟家人聚少離多，現在又受到莫名其妙攻擊讓家人擔心，這是最大的壓力來源，這幾天也試著跟家人說明政治工作助理辛苦在哪裡，對手發動政治攻擊時，也不會管是不是基層助理，以及有無證據，好在家人也都能理解。

張凱維表示，自己第一個要正面回應的，是針對這位柯姓律師爆料，鏡週刊沒有更完整的對話、匯款紀錄，僅以柯姓律師提供的片面之詞，就照三餐攻擊一個基層助理。以這樣的證據力、柯律師腦內幻想的陰謀論，肆意攻擊他的老闆和其他無辜之人，當然社會大眾不可能相信，到現在收效甚微，但唯一有的結果就是他的家人朋友都擔心受怕，鏡週刊和柯律這樣的行為，才是違背社會大眾所認知的道德。

張凱維說，而這位柯姓律師，所指涉辦公室許多不實言論，包括不付錢、拗他開記者會等，都不是事實。反而柯律師因為在本辦公室曝光，以及協助法扶，接到許多案件，增加收益，最終讓離職前受雇律師事務所，轉而出來創業，柯律師事務所地址，都是他藉由朋友關係幫忙物色。

張凱維指出，最重要的證明是，他們之間還存有對話截圖。在某次跟王鴻薇委員開完記者會後，柯姓律師跟他的對話就直接說，「我爸媽說我很棒，終於走對邊了，他們都以我為傲」，而自己擔心柯姓律師曝光度不夠時，柯律還跟說「我的目標就是進入國民黨內的關係，不是要拚全國知名度，爭奪天下的路還很長，絕不可急於一時」等。而且在柯律師與王委員鬧翻後，柯律師還曾問他「你鴻薇那邊，應該還是私下（pass）介紹案件給我吧？想說，幹，不會這麼不上道吧？」、「我是沒差，我只關心錢」等語。

張凱維表示，柯律師也在對話中數次提及要找新老闆的事情，還說要找楊緬因投誠民眾黨與黃國昌，是否慘遭拒絕疏遠就不得而知，以上都有對話記錄為證。

張凱維指出，而柯姓律師與本辦公室反目的原因，最開頭是向辦公室提案，指稱死刑憲法判決，預判肯定會廢死，因此可以募款賺錢。柯律師為了達到目的，請他接洽王鴻薇委員，但委員認為藉此斂財不可取，因而委婉拒絕，不料柯律挾怨報復，甚至被拒絕的當天深夜（憲法判決宣判前一天）直接傳訊息給委員，行為上令人匪夷所思。

張凱維表示，此外，自己之前曾協助柯律找尋事務所，租賃時柯姓律師就以「某客戶」名義打算將其事務所作為聯絡處與連署書收件地點，目的就是為了掌握連署書，確保資金受柯律一人所掌握（有對話截圖為證明）。

張凱維強調，以上種種，都有詳細證明。自己即便受到柯律師攻擊，也不第一時間用同樣損及他人格的方法回應。因為公開個人對話，是鏡週刊等級的惡劣手法。柯律師雖負於他，但於此事發生之初，仍不願用同樣手段回擊，不過事已至此，影響到自己的家人朋友了，所以得出來說明，也顧不得自己的道德底線了。

另外，張凱維爆料，這位柯姓律師過去就有為性侵加害者辯護時，惡意洩漏性侵被害者資訊的前例，包括范雲、賴品妤、苗博雅等綠營政壇人士，都開過記者會或發文撻伐過。

張凱維指出，自己當時基於無罪原則與交情，還曾介紹鑑真公司給柯律師，讓柯姓律師可以對其手機做鑑定，但顯然鑑定結果有對柯律師不利，竟然在與他的對話中表明要找資工專業背書，硬說ＭＥＳＳＡＧＥ可以造假。這種人品個性，以及習慣性說謊保護自己的行為，反觀這些立委、名嘴把柯律師當成寶，來攻擊他這個基層助理，這過程比他們栽贓於他的不實指控還噁心一百倍，他有與柯姓律師對話過程中的這些照片，包括那隻手都是柯律師本人的手。

張凱維指出，自己第二個正面回應的，誠如王鴻薇委員的公開回應，個人不認識立委黃國昌，沒有跟黃任何通聯、見面、訊息，也從來沒有跟謝姓記者碰過面。自己身為助理本來就是第一線接受到各類陳情爆料的窗口，或主動或被動，整理議題脈絡，確認是否為造假，當然會提供給政治人物參考，這本來就是政治助理工作內容。當然如果有錯誤，自己不會規避任何應負的責任，政治助理本來就不是外界想像般的簡單工作，這是一份風險與成就感並存的志業。

張凱維說，自己確實會幫忙其他政治人物，對於本黨通常都是義務幫忙，所以連累張斯綱議員，自己相當不好意思，議員所言都是屬實，只不過落差在於，如果非本黨，僅是友黨政治人物，自己就不會義務幫忙。

張凱維提到，尤其大罷免期間，自己更是分身乏術，外界可能從片段資訊認為侯漢廷學長對他有所抱怨，但事實上，侯漢廷更多的是照顧自己這個學弟。在最忙的時候，願意協助對於弊案內容查核所需要的花費，包括付費委託專業鑑定、法律諮詢，以及寶貴的時間。

張凱維說，如果這位柯姓律師要這樣造謠抹黑王鴻薇委員白嫖律師費，他相信自己對於友黨政治人物的協助，採取非義務幫忙也是光明正大，肯定也是各界可以理解。

最後，張凱維強調，律師沒有比較高級，政治助理也有其專業，張斯綱、侯漢廷、王鴻薇都是他認識相當優秀的政治人物。自己很榮幸可以跟他們一起揭弊，監督執政黨為國家公共利益服務。