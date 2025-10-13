　
政治

鄭麗文拋「新北市長必藍」　黃國昌：候選人提政見爭取支持很正常

▲民眾黨主席黃國昌13日回應鄭麗文政見會言論。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾黨主席黃國昌13日回應鄭麗文政見會言論。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌表態挑戰2026年新北市長選舉，且已在尋覓競選辦公室，但黃多次強調會以善意與誠意跟國民黨協商，只是國民黨主席候選人鄭麗文昨表示，新北市長只有國民黨才有能力執政。對此，黃國昌今（13日）說，國民黨是有主體性且獨立的政黨，各候選人提出主張、政見來爭取黨員支持，希望對未來發展有更高期待，「我覺得很正常」；至於在聯合政府理念下怎麼樣進一步合作，他的態度、立場就是本持最大善意跟誠意，等到國民黨主席選舉出來後再說。

國民黨18日將改選黨主席，鄭麗文昨在政見會上表示，2026藍白合，希望團結藍白在野力量挺台北市長蔣萬安連任，新北市長也只有國民黨才有能力執政。由於鄭麗文目前在部分民調上領先其他候選人，媒體13日詢問黃國昌，會不會擔心未來在新北市上跟藍營沒得談？

黃國昌說，目前國民黨黨主席選舉，各候選人在選舉過程中都要爭取國民黨黨員支持，所以過程中為國民黨未來發展立下願景跟目標，「我覺得是很正常的事情，我不會太多過度解讀」，因為國民黨是有主體性且獨立的政黨，在黨主席競選過程中，各候選人提出主張、政見來爭取黨員支持，希望對未來發展有更高期待，「我覺得很正常」。

黃國昌表示，至於未來在民眾黨提的聯合政府理念下，怎麼樣進一步彼此針對共同價值、政策方向合作，他的態度、立場都一樣，就是本持最大善意跟誠意，等到國民黨主席選舉出來後再說。

10/12 全台詐欺最新數據

