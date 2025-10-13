國民黨主席也傳中國介選！民進黨：亡羊補牢還不晚　藍白勿淪幫凶

▲民進黨召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書 國安修法刻不容誤 」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席選舉傳出中國疑似介選，國民黨主席候選人郝龍斌、媒體人趙少康皆指控遭中共網軍與 AI 假訊息攻擊。民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今（13日）召開「國民黨終於懂了？中國介選罄竹難書 國安修法刻不容誤」記者會，呼籲國民黨亡羊補牢，撤回助長中國介選的惡法，不要再扯台灣後腿。

吳崢表示，民進黨長期示警中國滲透威脅，但國民黨卻屢屢擋下修法。趙少康去年還說「民進黨不要凡事推給中國」，如今卻反過來警告中國不得介入國民黨主席選舉，如此巨大的態度轉變，代表國民黨終於認清威脅，應與民進黨合作強化國安法制，亡羊補牢猶未晚矣。

吳崢進一步指出，中國認知作戰高度系統化，透過官媒與AI影片釋出假訊息，再由台灣媒體與名嘴協力放大，目的就是破壞民主。從假民調、旅遊團招待、買票行賄等手法，都有司法判決認證。瑞典哥德堡大學「多元民主中心」研究指出，台灣已連續11年遭假訊息攻擊最嚴重；國安局報告也顯示爭議訊息逐年攀升。吳崢強調，國民黨既已感受到威脅，就不該再阻擋修法。

吳思瑤表示，中國介選無孔不入。民進黨在立法院召開譴責中國認知作戰記者會超過二十場，國民黨並非後知後覺，而是選擇性反應。過去國民黨是中國介選的受益者與在地協力者，如今趙少康與郝龍斌親自揭露國民黨主席選舉遭操控，更應把國家利益置於政黨利益之上，國民黨若不嚴密防堵中國介選，就是雙重標準。

吳思瑤指出，韓國、加拿大、澳洲、美國、印度等民主國家皆遭中國滲透與資金介選威脅，並強化法律防線。台灣2024年大選中，最高檢察署統計違反反滲透法案件117件、287人遭法辦。她強調，民進黨提出的「國安十法」修法，包括身份認同、刑責檢討、國家安全網與強化管轄密度等，是台灣的國安防火牆。

最後，吳思瑤呼籲，國民黨若不支持，也不該推動助長介選的《不在籍投票法草案》、《兩岸關係條例》修法與《衛星廣播電視法》修法。國安十法是建構國安的防火牆，不只防範中國介選，更有效防止中國全方位滲透，呼籲藍白不要再擋，切莫淪為中國介選的幫凶。