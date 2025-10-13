不挺鄭麗文！　盧秀燕子弟兵：沒贏過任何選舉、選主席才繳清責任額

▲黃健豪貼出與郝龍斌合照。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席選舉將在18日進行投票。對此，被視為台中市長盧秀燕子弟兵的藍委黃健豪今(13日)分析對3位候選人羅智強、郝龍斌、鄭麗文的觀察，他表示，鄭麗文從沒選贏過任何一場選舉，不是很會罵人就是有戰力，不管從什麼角度來看，履歷真的略顯蒼白無力，自己最不能接受的，當然就是黨公職募款責任額的問題，憑什麼有人到卸任都不繳，直到要登記參選黨主席才繳清120萬？因此，他喊話，「覺得世代交替重要，建議投給羅智強，覺得安心可靠重要，我建議投給郝龍斌」。

黃健豪發出長文分析，國民黨主席選舉，怎麼選？再過五天，10/18週六，國民黨就要選主席和全國黨代表了，這個連假經常在接電話，有拜票的，也有徵詢到底要投給誰的。

黃健豪表示，做為一個民意代表，在黨主席選舉的層級選邊站有風險，但政治本來就會有立場，重點在說明這個立場，並爭取選民的認同，自己從2017年回到台中，全市第一高票當選黨代表，再經歷過2018、2022年當選市議員，2024年當選立法委員，2025年挺過大惡罷，一路走來深受黨員同志的信任和栽培，在這關鍵的時刻，自己有義務說明立場及觀察，供黨員投票時做參考。

黃健豪指出，登記參選的有六個人，但本篇只討論三個人，這次黨主席選舉，可以簡化成兩個價值之爭，「世代交替」還是「安心可靠」。他認為，「覺得世代交替重要的人，我會建議您投給羅智強。覺得安心可靠重要的人，我會建議您投給郝龍斌」。

針對羅智強，黃健豪表示，個人戰力無庸置疑，四大公投，全台宣講，最後時刻夜宿凱道凝聚士氣，公投過後，全台環島感謝之旅傾聽民意。面對大惡罷，一方面繼續守在立院，朝野協商跟柯建銘周旋到底，讓其它人有時間回選區闢謠辦說明會。

黃健豪表示，同時羅智強真正出力又出錢，幫忙所有面臨大惡罷的立委同仁，募集宣傳車輛，全台反惡罷宣講，在最後階段協助大家對抗民進黨及罷團鋪天蓋地的攻擊。

黃健豪強調，自己在大惡罷過程中第一場面對人群的說明會，就是羅智強到場為他助講及開場；所以這場黨主席選舉，第一場幫忙辦的黨員說明會，就是幫羅智強辦，因此，這是真的戰力，也是羅智強對同黨同志落難時的情誼。

黃健豪說，基於上述種種，自己認為追求黨主席要世代交替及具第一線戰力的黨員同志，這票應該給羅智強。

針對郝龍斌，黃健豪認為，郝龍斌身上被貼滿老化、醬缸的標籤。但實際上，自己能有今天的機會，當年郝龍斌副主席真的拉了一把。

黃健豪回憶，2018年，黨主席是吳敦義，處理議員提名作業的是郝龍斌副主席。提名不是提名就結束，包含事前的黨內溝通，各地方勢力的協調及席次分配，選舉時的輔選，當年在黨中央擔任副主席的郝龍斌雖然得罪人，但也確實提名大量的年輕人參選地方議員並當選，為國民黨儲備了後續繼續參政的人才。

黃健豪說，現在大家習慣的微笑單車Youbike及市民熱線1999，都是郝龍斌擔任台北市長時的創舉，當時自己在台北唸書，郝龍斌就默默的做，熬過那些批評，郝是一個很無聊的人，口才很溫，但做事很務實。

黃健豪強調，郝龍斌擔任過兩屆區域立法委員、兩屆台北市長、擔任過黨副主席，黨公職歷練完整。批評的人再怎麼罵，似乎也就嫌年紀老而已，也講不出到底哪裡做不好？

黃健豪直言，No news is good news 沒有消息就是好消息的路線，不會有驚喜，但也沒有驚嚇，很平穩的生活。所以追求安心可靠的，當然建議投票給郝龍斌。

針對鄭麗文，黃健豪表示，支持鄭麗文的黨員不少，甚至目前看來，高機率會當選，支持的黨員，都跟他說，鄭麗文很有戰力。鄭麗文當然是戰將之一，但是自己的第一個反應都是，鄭麗文目前為止，從來沒有選贏過任何一場選舉。

黃健豪認為，在他的定義中，有戰力不是在政論節目痛罵民進黨，就是有戰力，很會罵人，對民進黨是沒有用的。因為民進黨根本不怕罵，民進黨只怕選舉選輸、怕預算被砍沒錢花、怕被揭弊失勢抓去關。

黃健豪認為，透過選舉，為國民黨多贏一個席次、多守下一個席次，或者揭弊，透過輿論和司法多讓一個貪官下台或被抓去關，這應該才算是戰力。

黃健豪指出，鄭麗文的從政經歷，是國民黨在不同的機運與時代背景，給了兩次不分區立委，兩年的行政院發言人，除此之外，沒有其他中央或地方的公職首長經驗。

黃健豪認為，鄭麗文沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在任何執政時期的中央和地方政府擔任過管理職，卻要接手國民黨這個複雜的龐大組織，不管從什麼角度來看，這個履歷真的略顯蒼白無力。

黃健豪提到，而在最近的負面攻擊中，個人最不能接受的，當然就是黨公職募款責任額的問題。從2018年起，自己不管是公職的市議員、立法委員，還是黨職的黨代表及中央委員，每年一律都是查無欠費紀錄。

黃健豪強調，政黨是一群人組成的，規則也是大家開會訂下的，憑什麼有人可以四年直到卸任都不繳責任額，直到要登記參選黨主席才繳清120萬？如果所有黨公職四年任內都可以不用繳，這個政黨還要運作嗎？

最後，黃健豪表示，還是回到戰略問題，這任黨主席，所有黨員投票那一刻，追求的是什麼？最大共識應該是2026縣市長和議員、鄉鎮市、村里長要守住，甚至有人加碼要贏下台南或高雄；2028立院要贏，總統更要贏。

黃健豪認為，在這個前提之下，2026年選舉大約最晚九個月後要完成所有提名，2028大選也只剩最多20個月、不到兩年要決定最終人選。所以黨主席接下來的時間，其實也不算充裕，最重要的工作，就是達成2026和2028勝選的目標。

黃健豪直言，誰能做到？誰適合做大家的後盾？選一個戰將，還是選一個總教練？就交給黨員決定了。

▼ 國民黨黨主席候選人鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）