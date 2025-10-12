　
政治

藍預告將速審財劃法修正案　要求114地方補助款不得少於前一年金額

▲國民黨團先前召開立法院黨團開記者會，批評賴政府苛扣地方政府一般性補助款。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團先前召開立法院黨團開記者會，批評賴政府亂搞地方政府一般性補助款。圖為國民黨團書記長羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

為防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款等，國民黨立法院黨團提案《財政劃分法》修正案，除明訂中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，更明文「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。國民黨團今（12日）說，該修正案已於上會期逕付二讀，將在本會期以最快的速度審議此案。

國民黨團12日晚間表示，去年114年中央政府總預算案審查決議，要求行政院自行刪除636億元，本意是希望卓內閣盤點浪費、刪除冗費，但行政院把立法院的善意，轉為政治惡鬥的工具，恣意妄為將原法定義務支出之地方政府一般性補助款刪減幅度達25%，嚴重影響地方政府日常運作，且這筆經費皆用於支應教育、社福、基礎建設、人事費及財政平衡。

國民黨團說，行政院的違法亂紀，不僅造成地方施政受阻，更波及計劃型補助款的撥付，例如：中央請客地方執行的政策，班班有冷氣的電費，各縣市都必須依賴中央給予的補助款，才能不讓政策停擺。

國民黨團指出，總統賴清德在擔任台南市長時曾說：「不修財劃法就是中央想集權、集錢。」而現在賴清德當了總統，卻是「只想集權又集錢」，而國民黨團為導正民進黨政府違法亂紀的惡劣行徑，緊急提案修正《財政收支劃分法》。

國民黨團說，該修正案明確規定「中央政府一百十四年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於一百十三年八月三十日核列一百十四年度一般性補助款之金額。」另更明文入法，「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。就是不能讓中央政府繼續違法亂紀，恣意妄為。

國民黨團表示，本修正案已於上會期8月29日於院會逕付二讀，黨團同時將此案列為本會最重要的優先法案，將在院會以最快的速度審議此案，以杜絕行政院繼續苛扣地方政府的一般性補助款及計劃型補助款，大搞政治惡鬥，影響地方民眾社福補助的發放。行政院這種只顧政治惡鬥違法亂紀的作為，國民黨團絕不姑息。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

