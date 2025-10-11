　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺馬文君嚴審國防預算　國民黨團：否則立法院不需要存在了

▲▼財委會聯席會審查攸關普發1萬元的追加預算案，各部會代表與列席立委進行協商。（圖／記者湯興漢攝）

▲財委會聯席會審查攸關普發1萬元的追加預算案。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院財政等委員會日前完成「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」初審，不過國民黨立委馬文君質疑國防部預算浮編，後續將召開朝野協商。國民黨立院黨團今（11日）表示，馬文君為外交國防委員會資深且專業認真的立委，用心嚴格審查，必須給予高度尊重及支持，否則立法院不需要存在了。

國民黨團表示，韌性特別預算都是民脂民膏。馬文君所提出的提案必有所本，例如一瓶礦泉水要120元，一把椅子要5萬元，國防部也必須提出合理的說明及解釋，否則就是浪費公帑，浮編預算。

國民黨團指出，為人民看緊荷包是立委的天職，針對委員們所提有關特別預算中刪減非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出的相關提案，朝野黨團協商時，黨團均會要求相關部會必須清楚說明。本次韌性特別預算案剛於10月9日完成委員會審查、未來尚有第二階段各黨團提案。特別預算如預定10月17日完成三讀，下周必將緊鑼密鼓進行協商。院長召集朝野黨團協商時，可以再次坐下來好好討論，相關重要提案。

國民黨團強調，另外黨團針對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」、「財政收支劃分法」，針對軍人加薪、警消提高所得替代率、台中市捷運藍線等政府法定義務支出，保障地方政府財源的一般性補助款，未能依法編列及編足的部分，已於9月30日函請立法院長韓國瑜儘速召集朝野黨團協商，以尋求解決之道。
 

