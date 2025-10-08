郝龍斌拜會台南市議會國民黨團　議員犀利提問郝全程接招回應

▲郝龍斌拜會台南市議會國民黨團，與議員及青年參選人餐敘交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨主席選舉白熱化，候選人郝龍斌8日中午南下拜會台南市議會國民黨團，與議員及青年參選人邊吃便當邊交流，現場提問犀利，從「如何讓年輕人不再討厭國民黨」到「藍白合的真義」，議員與年輕人輪番發問，郝龍斌逐一接招，現場氣氛熱絡。

郝龍斌表示，國民黨要重新贏得社會信任，必須先讓候選人夠強，「藍白合才能契合」。他強調，培養年輕人就要「加權」，讓青年與助理們有更多表現機會，才能在黨內出頭。他指出，中華文化是國民黨的根，也是核心價值，若要讓年輕人接受國民黨，就要「接地氣」，理解他們在生、養、教、居等面向的需求。他承諾，若當選主席，將推動「行動中常會」，每月輪流到台南、高雄召開，並善用新媒體力量，為南部加分、讓國民黨重新被看見。

市議會國民黨團書記長林燕祝表示，黨團全力歡迎各黨魁候選人拜會交流，透過面對面對話，激盪出改革火花。她指出，台南是總統賴清德的本命區，更需要年輕世代的投入與女性參政力量，「2026年絕不能少掉任何一席！」多位議員也呼籲黨中央多關心中南部，強化與地方連結。

包括王家貞、盧崑福、林美燕、曾培雅、方一峰、尤榮智、蔡淑惠、吳禹寰等議員，以及青年參選人尤淨寬、李佳蓉、歐政豪、葉翰勳、陳冠諭、辛晴晴等人皆出席。郝龍斌表示，2026年是國民黨在南部「最有機會贏的一戰」，若能打下這一仗，藍營士氣將全面振起。