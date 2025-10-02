藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

▲國民黨立法院黨團總召出席國民黨立法實務研討會。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院新會期開始，國民黨團優先法案出爐！本會期國民黨團提「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」、「財政收支劃分法部分條文修正草案」、「新聞媒體與數位平臺強制議價法草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」等，不過目前國民黨智庫也有提建議法案，待後續討論聚焦共識。

國民黨中央與立法院黨團今舉辦立法實務研討會，共同討論立法院新會期的優先法案。國民黨秘書長黃健庭表示，社會大眾對國民黨團有很高的期待，盼望黨團能善盡監督角色，推出真正福國利民的法案，嚴格把關總預算，為國家發展努力，讓國民黨團成為最有戰力的黨團。

藍委王鴻薇指出，國民黨在先前會期完成「4＋1」法案，將假還給國民；同時普發一萬元，也完成兩個特別條例與特別預算，並推動重大民生法案，像是「剴剴案」，加重對凌虐幼兒的懲罰。她說，這些成果都是國民黨全體人員共同努力的成果，為上一會期畫下一個美麗的逗點。

至於新會期，國民黨團將24個法案列入優先法案，包含「公民投票法第二十三條條文修正草案」，公民投票案公告成立後一至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行；「詐欺犯罪危害防制條例修正案」，提高加重詐欺行為者、詐欺首謀之刑責；「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」將總統選舉修正為二輪絕對多數制。

此外也包含「財政收支劃分法部分條文修正草案」，避免行政院惡意刪減地方政府補助款，明訂中央對地方一般型補助款與計劃畫型補助款的權責，化解中央與地方紛爭；「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，將中央對直轄市及縣市政府補助辦法法制化，獲配之普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數，應不低於本條例通過施行前一年度之數額；公務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低；調整退休給付機制，消費者物價指數累計成長率達特定數值，即應予以調整。