　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

▲▼立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召2日出席國民黨立法實務研討會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立法院黨團總召出席國民黨立法實務研討會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期開始，國民黨團優先法案出爐！本會期國民黨團提「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」、「財政收支劃分法部分條文修正草案」、「新聞媒體與數位平臺強制議價法草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」等，不過目前國民黨智庫也有提建議法案，待後續討論聚焦共識。

國民黨中央與立法院黨團今舉辦立法實務研討會，共同討論立法院新會期的優先法案。國民黨秘書長黃健庭表示，社會大眾對國民黨團有很高的期待，盼望黨團能善盡監督角色，推出真正福國利民的法案，嚴格把關總預算，為國家發展努力，讓國民黨團成為最有戰力的黨團。

藍委王鴻薇指出，國民黨在先前會期完成「4＋1」法案，將假還給國民；同時普發一萬元，也完成兩個特別條例與特別預算，並推動重大民生法案，像是「剴剴案」，加重對凌虐幼兒的懲罰。她說，這些成果都是國民黨全體人員共同努力的成果，為上一會期畫下一個美麗的逗點。

至於新會期，國民黨團將24個法案列入優先法案，包含「公民投票法第二十三條條文修正草案」，公民投票案公告成立後一至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行；「詐欺犯罪危害防制條例修正案」，提高加重詐欺行為者、詐欺首謀之刑責；「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」將總統選舉修正為二輪絕對多數制。

此外也包含「財政收支劃分法部分條文修正草案」，避免行政院惡意刪減地方政府補助款，明訂中央對地方一般型補助款與計劃畫型補助款的權責，化解中央與地方紛爭；「中央對直轄市及縣市政府補助條例草案」，將中央對直轄市及縣市政府補助辦法法制化，獲配之普通統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計數，應不低於本條例通過施行前一年度之數額；公務人員退休資遣撫卹法第三十七條、第三十八條及第六十七條條文修正草案」，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率之逐年降低；調整退休給付機制，消費者物價指數累計成長率達特定數值，即應予以調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

偏鄉災後民眾用藥不中斷！綠委籲無人機送藥常態化　衛福部回應了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色　英國願緊密合作

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時應變

任期剩不到1個月會離情依依？　朱立倫笑回：我永遠都是國民黨員

藍黨團優先法案出爐！　公投綁大選、年金改革調整退休給付

偏鄉災後民眾用藥不中斷！綠委籲無人機送藥常態化　衛福部回應了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

外交部：捍衛台海穩定非片面施惠台灣　而是捍衛全球供應鏈

保守黨影子商貿大臣：台灣扮全球經濟發展關鍵角色　英國願緊密合作

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

普發1萬有望10/17三讀？　民進黨團：可根據過去慣例推斷

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

【雨神同行】烤肉到一半突下大雨　齊力扛傘棚畫面超逗趣XD

政治熱門新聞

葉元之「女貴人」現身災區　穿民進黨背心

鏟子超人救災恐把病菌帶出花蓮？　莊人祥這樣說

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

國民黨爆花蓮洪災時間序　延遲13小時發紅色警戒：敢檢討劉世芳？

幽默回應「跟監偷拍柯文哲」傳聞！　黃國昌PO照喊：早就在跟他了

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

國慶焰火40分鐘放4.2萬發　許淑華：遊客開車這兩地「想停哪都可」

救災最新進度　派中校以上軍官分7區負責

出錢又出力！童子賢、和碩捐5700萬花蓮賑災　調度大量機具協助清淤

黃國昌涉養狗仔「柯文哲也不放過」　王世堅嘆氣：世風日下

花蓮救災中央、地方不同調？　李鴻源嘆：大罷免讓台灣的互信沒了

2026苗博雅被點名、吳怡農也有意願　蔣萬安：為市民福祉全力以赴

鄭麗文：台獨主張是騙局　揭藍營三缺

更多熱門

相關新聞

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

綠委籲無人機送藥常態化　衛福部：朝三大方向推動

民進黨立委李坤城、鍾佳濱今（2日）召開無人機送藥常態化記者會，會中提出三大訴求，第一，未來除了在災害時使用無人機送藥外，衛福部應盤整全台交通不便、易受災影響的偏鄉地區，並鼓勵縣市政府一同提出申請，以掌握各地醫療物資需求與配送困難；第二，衛福部與民航局應建立共同申請平台，確保無人機送藥需求能即時處理，避免各單位各自為政或流程複雜化；最後，無人機送藥的創新政策應納入醫院內檢體運送、離島醫療物資配送及長照服務，將長者與偏鄉居民納入服務範圍，逐步推動無人機送藥的常態化運作。

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

盼藍委謙卑、做出光榮成績單　韓國瑜：讓人感受到心念的是台灣福祉

馬太鞍溪堰塞湖風險評估　直升機投放3枚衛星浮標

馬太鞍溪堰塞湖風險評估　直升機投放3枚衛星浮標

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

不另訂花蓮洪災重建條例　行政院擬修正丹娜絲特別條例追加200億

關鍵字：

國民黨團立法院法案花蓮災後重建選罷法

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面