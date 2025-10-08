總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

▲國民黨立法院黨團召開「強力捍衛軍警消權益! 拒絕卓榮泰違法濫權!」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀「志願役軍人加薪」、「停砍警消所得替代率」相關修法，並由總統賴清德公告，但行政院聲請釋憲及暫時處分，並在明年度中央政府總預算案中未編列相關預算。國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會表示，民眾黨團在昨天下午已經提出對總預算復議案，國民黨團表達同意立場，呼籲賴清德和行政院長卓榮泰在復議期間好好思考，不要再踐踏軍人和警消尊嚴，立即編足預算。

書記長羅智強表示，賴清德、卓榮泰欺負軍人、欺負警消、欺負地方政府，115年度中央政府總預算在野黨已經復議，最重要希望賴清德、卓榮泰能夠回心轉意，看看軍人、警消對國家的付出跟貢獻。請賴清德想想自己在當台南市長時，是如何說中央不能集錢又集權，今天軍人警消合理權益必須捍衛，包括軍人、警察人事條例相關條例，都已經三讀通過，關於軍人加薪，警消退休所得保障，這都是法律規定，但是賴清德、卓榮泰竟然不編列預算，這不只公然踐踏立院通過的法律，同時也踐踏軍人與警消。

羅智強還指出，在《財劃法》地方補助款部分，賴清德也直接毀憲亂政， 破壞地方財政自主，擋地方補助和建設，這些都國民黨團必須嚴正要求行政院改正。總預算已經提出復議，希望復議這段期間，賴清德和卓榮泰可以好好想想，懸崖勒馬，不要再欺負警消、軍人和地方政府。

首席副書記長林沛祥表示，針對總預算提出復議案，黨團表達一貫立場，尤其是115年度中央政府總預算創下史上新高，但對很多應該編而未編的經費，行政院與其說是據理力爭，倒不如說是霸權顢頇。因此，國民黨團對行政院提出的115年度中央政府總預算，表達嚴正抗議，並且同意復議此次總預算案。

藍委黃建賓表示，很遺憾行政院無視立法院三讀通過，由總統公告的法律，拒絕編列提高軍人待遇和警消退休所得替代率等相關預算，也同時印證了民進黨政府，口口聲聲說要照顧國軍、做國軍最堅強後盾，其實都是隨便說說而已。黃建賓正告民進黨政府，不要帶頭違法濫權，不要欺負國家英雄，剝奪軍人和警消權益。如果民進黨政府仍舊執迷不悟，在野黨一定會有相對應方式，要求政府必須依法編列預算，還給軍人、警消一個公道。

「國防預算要留住兵力、提升戰力，這才是真正守護國家安全」。黃建賓認為，要購買更好、更優質的武器，戰時才能發揮實際作用，但同時也要兼顧軍人待遇與福利，才能留住人才、培養人才，進一步提升軍人士氣與榮譽感。由於明年度國防預算高達9495億元，立法院預算中心已經示警，中央政府歲入、歲出，加上六項軍購特別預算已經出現短差，預計短差數擴大到2,735億元，這會造成政府財務結構不穩定狀況。

黃建賓呼籲國防部必須向美方要求，已經答應和已付款的武器，要如期交貨，要確保我國防戰力不受影響。國民黨團也一定會做好審議中央政府總預算責任，該買的武器會支持，但也不會讓政府亂花納稅人的錢。

