花蓮洪災救援未歇　國民黨團爆：環管署長帶廠商遊歐還享特殊禮遇

▲國民黨團召開「環境部出差凹禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

花蓮光復鄉9月23日發生洪災，累計至今已有18人死亡，不過，國民黨團今（2日）爆料，環境管理署長顏旭明9月20日率團前往歐洲，過程除了帶著2間民間單位高官，還要求航空公司讓他們使用機場貴賓室，以及超額行李托運服務。國民黨團批，環管署主要職掌包含天然災害緊急應變及環境復原，顏旭明直到9月26日才選擇回台，要求環境部立即出面向國人道歉，並且要求不適任官員下台負責。

國民黨團今召開「環境部出差發函要禮遇 不顧花蓮災情黑皮去」記者會，首席副書記長林沛祥、立委陳菁徽出席。林沛祥指出，9月23日花蓮光復鄉發生洪災，破壞的家園仍待地方中央政府以及鏟子英雄們的協助復原，卻發現環管署的高官們出國樂逍遙。9月20日顏旭明率團前往荷蘭與法國參加為期十天的「研習歐洲環保設施並參訪民間企業永續能源與廢棄物再生之淨零轉型成功案列計畫」。

陳菁徽揭露，顏旭明一行人在出發前五天，也就是9月15日，發函給台灣的國籍航空（長榮）要求該航空公司給予相關禮遇，包含使用來回機場的貴賓室、還要超額行李托運服務。結果出訪名單赫然發現，不僅僅是環管署署長顏旭明以及環管署二位同仁，還包含兩間民營公司，一間是達和環保服務股份有限公司、另一間則是晶淨科技股份有限公司。明擺著濫用公務資源，攜帶廠商埋單付錢，請問這樣子的行徑國人有辦法認同嗎？

針對他們的行程，陳菁徽說，9月23日，也就是花蓮洪災發生的第一天，環管署的行程在上午市區考察後，下午時便出發前往荷蘭當地的廢物焚化發電廠，隔天9月24日都是自由活動。但當時的台灣已經全員搶著救災，行政院長卓榮泰、花蓮縣長徐榛蔚以及相關單位包含國軍、各地消防隊等等高達400多人投入救災，派遣進駐花蓮進行救災任務，這還不包括各地的鏟子英雄們，結果環管署卻在歐洲樂逍遙？

林沛祥說，環管署主要職掌包含土壤地下水汙染防治、環境衛生以及清潔維護，還有更重要的就是天然災害緊急應變及環境復原之規劃、推動、協調、執行及督導。結果今天環境管理署署長，卻帶著非公務員的廠商前往歐洲考察，再發公文要求航空公司提供各種禮遇，最後在花蓮發生災情的時候，竟然還在荷蘭自由行，直到9月26日才發現事態嚴重，才選擇回台。

陳菁徽說，自上次前環保署督察總隊李健育犯下性侵重罪之後，現在又來了一位官威有夠大的環管署長，難道環境部長不用出面道歉嗎？國民黨團要求環境部立即出面向國人道歉，並且要求無法將國人安危放在首位的不適任官員下台負責。

林沛祥說，花蓮洪災是國家重大考驗，國人要的不是官員出國訪查還發公文要禮遇要貴賓室，更不是看到行程上寫著大大的自由行，而是第一時間守護人民的行動。環境部如果沒有辦法正視問題、解決問題，傷害的就只有人民，甚至失去人民的信任。因此國民黨團強烈要求環境部公開道歉，並立即撤換不適任官員，以示負責。

