台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

▲網友在台中火車站附近發現一家價格超佛心的停車場。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台灣因機車密度極高被譽為「機車王國」，但由於停車位供需失衡，民眾常常得花上一段時間找車位。就有一名網友發現，台中火車站附近出現新的機車停車場，臨停1小時僅5元，當日最高才10元，讓大批鄉民直呼「超佛系」、「太便宜了」。

該名網友近日在Threads發文分享，台中火車站附近有疑似新的機車停車場，位置在新民街、復興路四段舊建國市場附近，臨停1小時5元，當日最高僅10元，「位在台中火車站鐵軌下方，不用人擠人的絲滑上月台，超讚！」、「如果要往火車站，請記得一口氣騎到底哈哈哈！入口有點特別，要騎上人行道，注意安全」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「超佛系的停車場」、「這個太便宜了吧，樓主跟停車場主人都一生平安」、「每次火車站地下室根本停不到」、「勸你刪文，這樣我會停不到車位」、「上次停一次高鐵機車停車位，當日就要100，真的是嚇死我了，有夠貴」、「昨天有停，走到火車站月台不用10分鐘，超方便」、「台中火車站附近的停車場，通常都會一開始超便宜，過了1、2個月後就漲價到跟其他附近停車場一樣了，所以要停就快停」。

根據《中時新聞網》報導，該停車場業者回應，此機車停車場共有700個車位，中秋連假才剛開始試營運，所以定價較優惠，目前仍在測試車流狀況，等到人潮穩定後，將考慮調整收費標準。

延伸閱讀

▸ 我們從沒碰過面！她是殺夫嫌犯也是獄中媽媽 美女囚用「塑膠線加通風口」成功自孕

▸ 家中印傭是富家女！擁農場「甜嫁帥機師」 雇主驚：工作只為體驗人生

▸ 原始連結