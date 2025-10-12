　
充電器「這樣插」恐引發火災！專家示警2情況釀爆炸

充電器「這樣插」恐引發火災！專家示警2情況釀爆炸

隨著手機成為日常生活必需品，許多人習慣將充電器長時間插在插座上。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲不少人習慣將充電器長時間插在插座上。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

隨著手機成為日常生活必需品，許多人習慣將充電器長時間插在插座上，方便隨時為手機充電。然而專家提醒，這種習慣存在一定安全隱患。

根據《央視新聞》的報導，充電器本身是一種將高壓電轉換為低壓直流電的設備，即便沒有手機連接，它仍處於工作狀態。長時間插在插座上不拔，會導致持續耗電，並產生一定熱量，進而加速器材和材料的老化。若充電器內部出現短路或高壓擊穿，則可能引發火災。若發生充電器起火，切記第一時間切斷電源，切勿用水撲救，應選擇厚重衣物或被褥覆蓋滅火，並立即報警。

至於整夜為手機充電是否安全，專家指出，現代合格的充電器通常內置防過充保護電路，一旦電池充滿，會自動停止充電或將電流降低至涓流充電。鋰電池自身也具備過充、過放及短路保護機制，高溫或壓力過大時會觸發熱熔或排氣裝置。然而如果充電器保護裝置失效，或電池本身存在質量缺陷，長時間充電仍有可能引發起火甚至爆炸，且長期滿電會加速電池容量衰減。

專家建議，用戶在手機充電時應注意多方面安全措施。首先避免長時間充電，特別是整夜充電，若手機過熱應立即停止使用；其次務必使用原裝電池與充電器，避免劣質產品混用。充電過程中最好不要操作手機，以免設備升溫過快；同時避免將手機置於高溫環境，或充電時受潮，以降低短路風險。

正確的充電順序是先接通插座，再將數據線連接手機。最後避免在枕頭或床上充電，以防萬一發生短路引發自燃，造成更大危險。隨著人們對手機依賴日增，充電安全成為不可忽視的問題。專家提醒，掌握正確充電方法，不僅能延長電池壽命，更能有效降低火災及意外事故風險。

