快訊／全台凍番薯　今晨7.1℃入冬新低

記者陳俊宏／台北報導

全台凍番薯，今年入冬新低溫！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的7.1度。氣象署表示，今日白天起大陸冷氣團減弱，隨著太陽加熱氣溫迅速回升。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周二晨，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，竹苗近山區有出現10度以下，最低溫為新竹關西的7.1度，白天起大陸冷氣團減弱，隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度；水氣減少，僅宜蘭、台東及恆春半島有零星降雨機率。

氣象署指出，周二至周三清晨，只有在基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷。

氣象署預報，周三白天至周四東北季風稍增強及影響，周三迎風面降雨機率稍增，基隆北海岸、大台北山區及宜花有局部短暫雨，大台北平地、台東及恆春半島有零星短暫雨；周四基隆北海岸、宜花及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及東南部亦有零星短暫雨。

氣象署提到，周五起東北季風稍減弱，水氣稍增多，周五、周六基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部及中部以北山區亦有零星短暫雨；周日東北季風稍增強，天氣轉為迎風面降雨型態，桃園以北、宜花及恆春半島有局部短暫雨，台東有零星短暫雨。

