生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」　他回台氣炸：還要一起出國嗎

▲▼吉野家。（圖／達志影像／美聯社）

▲友人5天吃爆吉野家、松屋或是餃子王將。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人出國，最期待的就是品嚐當地特色餐廳！一名網友抱怨，朋友「天天吃松屋、王將、吉野家」，整趟成懷舊行程。旅日達人林氏璧轉發回應，「好的旅伴帶你上天堂，放生對彼此都好」，並點出問題不是餐廳，而是出發前沒溝通。他建議不妨分開行動，「自助旅行最棒的地方，就是能各玩各的」。

林氏璧轉發Threads上一篇文章，有一名網友抱怨，朋友以前住過日本，最近約好一起去日本旅遊，殊不知5天4夜成了對方的懷舊行程，「松屋、餃子王將、吉野家吃好吃滿...」該網友無奈求問大家看法，行程幾乎以友人為主，「你下次還會跟他一起出國嗎？」

對此，林氏璧坦言，好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好，並給予這位網友意見，「分開吃就好了？為何一定要以他為主？」

同時，林氏璧也2點分析，首先「跟他一起出國」是什麼意思，是你自己放棄排行程的權利嗎？為何他說要吃什麼就吃什麼，他並不是你的導遊，「如果出國前完全不出意見說什麼都好，只是偷懶想讓別人排行程，那現在到底在抱怨什麼呢？」

上述提到的3家餐廳都是知名的連鎖店，就連當地人都每天吃，林氏璧猜測，原PO想要吃一些比較特別的店，「既然如此，為什麼你在行程前或旅程中不和對方溝通反應呢？或是自己做功課，分開吃不就好了？ 如果都沒有和對方表達，回來之後在網路上影射對方是雷旅伴，這樣導遊很可憐耶。」

事實上，林氏璧直呼，自助旅行最棒的地方，就是每個人都可以隨心所欲排自己喜歡的行程。如果要以對方為主又這麼不開心， 你下次就別跟他的團就是了。

畢竟好旅伴難尋，林氏璧最後建議，不如學會適當的放生技巧，各逛各的，就算是一群人去，大家都可以玩得很開心。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬
宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　《RM》成員全不知情
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大

【沒喝孟婆湯？】2個多月寶寶萌萌奶音說「好可愛」

劍指中國！日本防衛費「9兆日圓」破紀錄

劍指中國！日本防衛費「9兆日圓」破紀錄

日本政府正著手調整2026年度預算案，計畫編列高達9兆日圓（約新台幣1.9兆元）作為防衛費用，規模創下歷年新高，將著重於強化西南諸島防衛、取得極超音速飛彈與攻擊型無人機等戰力。

旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主+1

旅日達人「免稅品被提走」險少一袋　苦主+1

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

日本年度漢字「熊」！

日本年度漢字「熊」！

