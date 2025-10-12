差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

▲一名國中男孩因錢不夠，只能將肉鬆飯糰放回架上。（示意圖／翻攝自photoAC）

「在眼前的能幫一個是一個！」一名網友近日在超商遇到國中男孩要買肉鬆飯糰，才剛把25元放下，卻被店員提醒「飯糰30元」，讓男孩羞赧道「蛤？不是25嗎？」只好向後方排隊的人道歉，並將飯糰放回原位，後來原PO聽說男孩是低收家庭，便幫男孩買下了肉鬆飯糰，還給對方100元，希望孩子在發育階段能對身體好一些。

這名網友在Threads發文表示，當天下午他在超商遇見一名國中男孩，對方正拿著肉鬆飯糰要結帳，同時將25元放在櫃檯，沒想到店員卻說「這個飯糰是30唷～」讓男孩不禁小聲嘀咕「蛤之前不是25元嗎？是不是漲價了？」並向在後方排隊的他致歉。

原PO說到，男孩試圖在口袋、書包挖出零錢，最後還是說出「姐姐對不起，我錢不夠，我去看看有沒有其他的東西」，把肉鬆飯糰放回架上，繼續在店內找其他東西。

原PO指出，店員在男孩離開櫃台後，偷偷告訴他「那個小孩是附近的低收家庭，幾乎每次都只買一個最便宜的飯糰、三明治果腹。」他聽完立即將剛剛那顆飯糰拿走，塞到男孩手上，再給對方一張100元紙鈔，向男孩說「看看還想喝什麼，自己挑，不用還我，發育階段要對身體好一點！」

對此，原PO也感嘆，「社會上很多人需要幫助，沒辦法全部幫忙到，但是在眼前的能幫一個是一個！」

貼文曝光後，迅速獲得超過2.6萬按讚，不少網友紛紛在底下留言，「想到有小孩餓肚子就很難過」、「感謝你的善心，我也相信這件事一定是真的」、「光是看文字都讓人紅了眼眶」、「我遇過一個老人在小7門口跟我要100吃飯，結果買了一包菸出來，原來抽菸會飽」、「台灣社會福利規劃與落實，希望中央與地方政府都能多重視」。

也有人分享，「台灣有8個縣市的便利商店都有配合幸福保衛站……18歲以下孩童可以索取100元以下餐點」、「我記得國中小學的弱勢生，政府跟超商都有配合餐券耶，下次可以的話可以跟店員提看看、如果他願意的話可以提醒那個小朋友」、「有些慈善團體也有超商合作，孩子也可到超商領餐」、「有的人是真的低收戶，但很多原因造成沒跟學校申請『幸福保衛站』」、「雙北市國中都有早餐券可以申請的，不曉得其它縣市如何申請」。

