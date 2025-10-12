　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

一名國中男孩因錢不夠，只能將肉鬆飯糰放回架上。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名國中男孩因錢不夠，只能將肉鬆飯糰放回架上。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「在眼前的能幫一個是一個！」一名網友近日在超商遇到國中男孩要買肉鬆飯糰，才剛把25元放下，卻被店員提醒「飯糰30元」，讓男孩羞赧道「蛤？不是25嗎？」只好向後方排隊的人道歉，並將飯糰放回原位，後來原PO聽說男孩是低收家庭，便幫男孩買下了肉鬆飯糰，還給對方100元，希望孩子在發育階段能對身體好一些。

這名網友在Threads發文表示，當天下午他在超商遇見一名國中男孩，對方正拿著肉鬆飯糰要結帳，同時將25元放在櫃檯，沒想到店員卻說「這個飯糰是30唷～」讓男孩不禁小聲嘀咕「蛤之前不是25元嗎？是不是漲價了？」並向在後方排隊的他致歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說到，男孩試圖在口袋、書包挖出零錢，最後還是說出「姐姐對不起，我錢不夠，我去看看有沒有其他的東西」，把肉鬆飯糰放回架上，繼續在店內找其他東西。

原PO指出，店員在男孩離開櫃台後，偷偷告訴他「那個小孩是附近的低收家庭，幾乎每次都只買一個最便宜的飯糰、三明治果腹。」他聽完立即將剛剛那顆飯糰拿走，塞到男孩手上，再給對方一張100元紙鈔，向男孩說「看看還想喝什麼，自己挑，不用還我，發育階段要對身體好一點！」

對此，原PO也感嘆，「社會上很多人需要幫助，沒辦法全部幫忙到，但是在眼前的能幫一個是一個！」

貼文曝光後，迅速獲得超過2.6萬按讚，不少網友紛紛在底下留言，「想到有小孩餓肚子就很難過」、「感謝你的善心，我也相信這件事一定是真的」、「光是看文字都讓人紅了眼眶」、「我遇過一個老人在小7門口跟我要100吃飯，結果買了一包菸出來，原來抽菸會飽」、「台灣社會福利規劃與落實，希望中央與地方政府都能多重視」。

也有人分享，「台灣有8個縣市的便利商店都有配合幸福保衛站……18歲以下孩童可以索取100元以下餐點」、「我記得國中小學的弱勢生，政府跟超商都有配合餐券耶，下次可以的話可以跟店員提看看、如果他願意的話可以提醒那個小朋友」、「有些慈善團體也有超商合作，孩子也可到超商領餐」、「有的人是真的低收戶，但很多原因造成沒跟學校申請『幸福保衛站』」、「雙北市國中都有早餐券可以申請的，不曉得其它縣市如何申請」。

延伸閱讀
插隊還有理了！遭勸「請排隊」惱羞　中國女連扇兩巴掌「聽到賠錢時秒裝可憐」
國軍拚救災累癱睡地板！　屋主1暖舉惹哭網友：感謝英雄的付出
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

花580元抽一番賞「什麼都沒拿到」喊詐騙！店家解釋　2句話被罵翻

國5湧車潮「時速僅23公里」　高公局公布下午10處易塞路段

連假最終日！孩子收假就崩潰　身心科醫師：元凶來自「這2人」

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

寧靜車廂只是為了KPI　精神科醫師揭「高鐵1大問題」更該解決

北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

花580元抽一番賞「什麼都沒拿到」喊詐騙！店家解釋　2句話被罵翻

國5湧車潮「時速僅23公里」　高公局公布下午10處易塞路段

連假最終日！孩子收假就崩潰　身心科醫師：元凶來自「這2人」

高雄「果嶺自然公園」國慶日開放　陳其邁頂住巨壓：值得了

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

差5元！國中弟買飯糰錢不夠放回　路人「1暖舉」惹哭2.6萬網友

寧靜車廂只是為了KPI　精神科醫師揭「高鐵1大問題」更該解決

北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

蔡依林、王淨愛用！2025最熱門「A醇保養」3大明星單品　抗老光澤有感

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相：人肉市場

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

台中火車站驚見「超佛心停車場」！單日最高僅10元　業者說話了

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

中國房地產白名單已審批30兆　力推「好房子」建設

高價宅重心南移　南屯逾半預售總價破3千萬

AKB48香港開唱！台灣成員突驚喜現身...見台下1幕哽咽哭了

人一多就壓力爆棚！柯文哲出現「社交焦慮」　醫揭背後3大原因

楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

轉乘機捷別再從北車！達人實測這站快3倍

高鐵寧靜車廂爭議！交通部官員說話了

上班族「最討厭聽到1詞」　一票有感

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

4星座發了！　財運超旺

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

更多熱門

相關新聞

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

麥田突降不明物體　NASA設備突現德州農地

美國德州一處麥田日前突現神秘飛行物，一名女子親眼目睹該裝置從高空緩緩飄落，落地後才發現竟是一台印有NASA標誌的科研設備。美國太空總署（NASA）事後證實，該裝置確實屬於他們，原本為高空研究任務的一部分，卻意外偏離預定軌跡。

《許願吧，精靈》秀智美貌震驚韓網

《許願吧，精靈》秀智美貌震驚韓網

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

輝達備案啟動！　T12傳5月前就開始整合

輝達備案啟動！　T12傳5月前就開始整合

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發

關鍵字：

Threads周刊王

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面