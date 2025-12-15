未來一周還有2波冷空氣　周三北東降雨機率增

記者周湘芸／台北報導

受大陸冷氣團影響，今天清晨最低溫在新竹關西只有7度，白天逐漸回溫，留意日夜溫差大。未來一周有2波東北季風南下，第一波在周三抵達，北部、東半部降雨機率增加，周五、周六南邊水氣影響，雨區擴大，降雨更加明顯。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒表示，昨天入夜至今天清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地溫度偏低，有局部10度以下低溫，今天白天隨著冷氣團減弱，溫度回升，留意日夜溫差大。

李孟軒指出，目前台灣北邊海面還有冷空氣造成雲系，東半部雲量偏多，西半部晴朗可見陽光，清晨輻射冷卻較明顯。今天清晨6時高雄以北、東北部低溫12至15度，竹苗局部地區低於10度，離島也在10至11度，最低溫出現在新竹關西7度，苗栗公館、頭屋也只有8.5度。

▲今天清晨最低溫出現在新竹關西7度。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度，他表示，今、明天冷氣團減弱，白天北部及東半部21至22度，明天可回到24度以上，但明天清晨仍有輻射冷卻，低溫約14至16度，新竹仍有10度以下低溫機率，留意日夜溫差大。

他指出，周三清晨局部溫度仍偏低，白天至周四有東北季風南下，北部及東北部逐漸降溫，其他地區沒有明顯影響，周五至周六又會回升。下周日又有下一波東北季風南下，北部及東北部再度降溫。

降雨趨勢，李孟軒表示，今、明天天氣穩定，各地晴到多雲，東半部有零星雨勢。周三至周四東北季風南下，基隆北海岸、東北部降雨時間長，有較大雨勢機率，花東、桃園以北也有降雨情形。

李孟軒指出，周五至周六南邊水氣影響，東半部、南部地區及中部山區有降雨情形，中部以北3500公尺以上高山有飄雪或結冰現象。下周日桃園以北、東北部有局部短暫雨，東部、東南部及恆春也有降雨。

另外，他也說，今天北部沿海、恆春、蘭嶼、綠島及澎湖有較大風浪。周四清晨中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。