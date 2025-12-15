　
國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

 ▲▼高公局針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌。（圖／高公局提供）

▲高公局針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

根據高速公路局統計，去年國道匝環道路段事故共372件，其中以撞護欄40.6%比例最高。高公局表示，為降低高速公路匝環道彎道事故，針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。

高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人若未注意前方路況變化，易有事故發生。根據高公局統計，去年國道匝環道路段事故共372件，造成5人死亡，135人受傷。肇事型態以撞護欄比例最高，占40.6%，肇因則以分心駕駛19.1%及操作不當16.1%占比較高。

▲▼高公局針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌。（圖／高公局提供）

▲高公局針對曲率半徑較小路段試辦急彎標誌。（圖／高公局提供）

高公局表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。為進一步提升彎道行車安全，針對曲率半徑較小的匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減的錯覺，進而自然降速。

另外，高公局指出，自今年起，再針對環道型式的出口匝道，試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

