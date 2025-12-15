職場上一堆人「愛講2字」他喊很奴！遭網狂嗆：第一天出社會？

▲原PO認為回「好」就可以了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

職場生存之道有許多眉角，待過職場的人都曉得，工作不是只有做事情本身，還包含許多人際關係，待人處事以及運氣。有網友指出，常常看到工作相關的LINE群，大家都會回「收到」，不管男生女生都是，感覺像在當兵一樣拘謹，「為何不說『好』就好？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「職場上很多人喜歡講『收到』？」觀察到許多人在公司LINE群組裡，都習慣回覆「收到」，認為「像在當兵一樣」，為何不回答「好」就好？「是多奴才在那裡講收到，有沒有這方面的卦？」

貼文曝光，網友認為「收到」其實是最中性的回覆，不會讓人覺得敷衍也不至於過於卑躬屈膝，「官腔說法啊，不會失禮」、「不回應又被說已讀不回」、「老闆或主管LINE你，就算沒時間先做也要說收到，不然先電你不看訊息」、「收到很平等啊~不然難道還說接旨嗎？」「就客氣用語，公共群組講最安全的詞哪裡有問題？」

有網友分析「收到」跟「好」的差別，「ok是答應耶，收到是我已讀你的訊息」「收到就是知道了，但不一定照你講的做，你回好那就是照單全收」「收到是不卑不亢最好的回應，好是要挖坑給自己跳」、「收到就是知道消息了，但怎麼處理再說，你講好是代表你同意這件事了」、「收到不用做到啊，不然你收到廣告信都會拆件嗎？」

也有網友表示，「哪有，現在都直接按個讚而已」、「一堆已讀不回的，會講收到起碼有禮貌」、「年輕人都直接回個收或確」、「你大概沒看過回嗯嗯的」。