她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

美國德州一處麥田日前突現神秘飛行物，一名女子親眼目睹該裝置從高空緩緩飄落，落地後才發現竟是一台印有NASA標誌的科研設備。美國太空總署（NASA）事後證實，該裝置確實屬於他們，原本為高空研究任務的一部分，卻意外偏離預定軌跡。

根據《紐約郵報》與《美聯社》報導，這起事件發生在德州哈雷郡艾德蒙森（Edmonson）。當地居民安·華特（Ann Walter）於10月2日表示，她當時從家門口望向天空，看到一個龐然大物懸掛降落傘在空中漂浮，一開始難以辨識。直到該裝置降落在鄰居的麥田裡，她才驚覺，那是一台近似休旅車大小的箱型裝置，外觀貼有NASA標誌，連接著一具巨大降落傘，寬度超過30英尺（約9公尺）。

「真的太不真實了，沒想到這種事竟然會發生在我們家門口。」華特表示，她當下便聯繫當地警方。隔日，NASA研究人員開著卡車與拖車抵達現場，將設備回收。不過在此之前，華特與家人早已搶拍數張現場照片與影片，記錄這場難得奇景。

稍後，NASA哥倫比亞科學氣球中心（Columbia Scientific Balloon Facility）聯繫華特，說明該裝置原本搭載在無人高空氣球上，從新墨西哥州薩姆納堡（Fort Sumner）發射升空，預定執行高空科研任務，主要用於觀測恆星、星系與黑洞等深空目標。中心人員指出，這類高空氣球常升至超過20英里（約32公里）高度，用於模擬太空環境下的觀測條件。

至於該裝置為何意外偏離航線，NASA尚未給出明確解釋。由於美國政府部分部門目前處於停擺狀態，NASA與氣球中心皆未正式對外說明。

哈雷郡警方則證實，他們早在設備墜落前就曾接獲NASA來電，表示正在尋找一套失聯設備。最終，這場「天外來客」雖未造成任何災損，卻為當地平靜農村增添一段不尋常的太空插曲。

