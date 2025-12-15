　
極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中央氣象署今（15）日上午針對新竹縣發布低溫特報，預警當地因輻射冷卻影響，可能出現攝氏10度以下低溫。在各地氣溫明顯偏低之際，戶外通勤者，尤其是機車族，紛紛尋求有效的禦寒之道，就有網友分享抗寒保暖「神器」，掀起熱烈回響。

網友在Threads發文分享親身經驗，表示天氣冷時騎車，就算衣服穿再多還是冷，但只要外面套上一件雨衣，「就可以天下無敵。」

這番話獲得眾多機車族的支持與共鳴，紛紛回應「雖然很怪....但真的保暖」、「以前不覺得雨衣能多保暖，但騎一趟高山後，雨衣真的超強，比外套好用」、「+1，冷就穿雨衣，無敵」、「沒錯，萬能的雨衣」、「雨衣真的超保暖」、「兩件式的更棒」、「防風...差超多的」。

▲▼低溫特報。（圖／氣象署）

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

事後，原PO也補充道，中部地區平時比較少遇到非常冷的天氣，雨衣穿一穿就很夠用，現在許多兩件式雨衣設計也不錯，直言「雨衣真的是機車族冬天的好朋友。」

另外，有內行表示，關鍵其實在於防風，多數一般衣物都有透氣孔，騎車時冷風會大幅加快體溫散失，當然怎麼穿都冷，只要外層加一件不透氣的薄風衣效果就很好，而雨衣正是最便宜、最容易入手的選擇。若想再升級，戶外用品店也買得到功能性風衣、防風雨衣，甚至Gore-Tex等高階材質，差別只在透氣度與長時間穿著的舒適度。

