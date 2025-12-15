反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

立院國民黨團主導處理反年改法案，12日三讀修法，讓退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，前台南孔廟基金會執行長石牧民發文，揭露反年改背後的利害關係，更犀利指出本次修法所隱含的世代剝奪性與風險轉嫁問題。

石牧民坦言，自己的直系血親目前正領取月退，反年改一旦通過，依2012年的優退標準計算，「每一個月進到我家族裡的錢就會變多，而且是月復一月、確實入袋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步點破制度結構指出，尚未退休的世代，一邊繳稅、一邊提撥年金，等於是在支撐現在已退休者的給付；但這筆年金，自己要等到未來退休時才能領到。

石牧民警告，當已退休族群的每月給付持續拉高，整體年金系統承受的壓力只會越來越大，一旦制度破產，尚未退休的人一毛錢都拿不到；而已經領了2、30年月退的人，錢早就實實在在到手，根本不怕，「我們這些不用擔心的人，現在是在替你想，到時候你要怎麼辦？不要讓那個你求告無門的時刻來臨。」

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

另外，總統賴清德日前受訪時提到，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了1年多的功夫組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有共識出這個結果。

他認為，在這個時候，不應該再走回頭路。反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

不過，醫師蘇一峰則有不同看法，他轉貼「Yahoo奇摩」針對反年改的民調，顯示有47.8%網友非常贊成停砍、10.4%的網友還算贊成停砍；6.9%不太贊成停砍、25.8%完全不贊成。

他直言，政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢，「政府大筆大筆的錢送給美國，到處編預算養綠友友，有什麼資格要民眾省下開支。」