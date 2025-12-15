　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反年改過關「家族領更多了」　他警告年輕人：一毛錢拿不到

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

立院國民黨團主導處理反年改法案，12日三讀修法，讓退休公務人員所得替代率回溯至2023年。對此，前台南孔廟基金會執行長石牧民發文，揭露反年改背後的利害關係，更犀利指出本次修法所隱含的世代剝奪性與風險轉嫁問題。

石牧民坦言，自己的直系血親目前正領取月退，反年改一旦通過，依2012年的優退標準計算，「每一個月進到我家族裡的錢就會變多，而且是月復一月、確實入袋。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步點破制度結構指出，尚未退休的世代，一邊繳稅、一邊提撥年金，等於是在支撐現在已退休者的給付；但這筆年金，自己要等到未來退休時才能領到。

石牧民警告，當已退休族群的每月給付持續拉高，整體年金系統承受的壓力只會越來越大，一旦制度破產，尚未退休的人一毛錢都拿不到；而已經領了2、30年月退的人，錢早就實實在在到手，根本不怕，「我們這些不用擔心的人，現在是在替你想，到時候你要怎麼辦？不要讓那個你求告無門的時刻來臨。」

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

另外，總統賴清德日前受訪時提到，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去蔡英文總統任內花了1年多的功夫組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有共識出這個結果。

他認為，在這個時候，不應該再走回頭路。反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

不過，醫師蘇一峰則有不同看法，他轉貼「Yahoo奇摩」針對反年改的民調，顯示有47.8%網友非常贊成停砍、10.4%的網友還算贊成停砍；6.9%不太贊成停砍、25.8%完全不贊成。

他直言，政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢，「政府大筆大筆的錢送給美國，到處編預算養綠友友，有什麼資格要民眾省下開支。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

國道匝環道事故一年372件　高公局試辦減速標誌標線

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

包翠英見坣娜肺腺癌離世　 嘆：說不定下次就是我

生活熱門新聞

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

全台有雨！　連下2天時間曝

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

未來15天！　4星座接「突發好消息」

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

12月中旬「最旺四大生肖」

更多熱門

相關新聞

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

總統賴清德12日邀請51位民進黨立委便當會，傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」。對此，前國民黨立委邱毅今（15日）表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，現在大罷免不成，來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德心意，行政院長卓榮泰就不副署，目的在癱瘓立法院，媒體人認為大規模的人民抗爭要登場了，問題是在野黨主席有這個膽識嗎？台灣人民有這樣的覺醒嗎？

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

澳洲雪梨景點海灘爆槍案　賴清德慰問罹難者：譴責恐怖主義行徑

關鍵字：

年改世代正義國民黨賴清德年金改革

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面