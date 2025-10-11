　
全球最愛用Threads！台灣人「滑脆」貢獻流量21.83％　打敗X登頂

▲Threads是現在年輕人使用的社交軟體。（圖／達志影像／newscom）

▲Threads是現在年輕人使用的社交軟體。（圖／達志影像／newscom）

記者閔文昱／綜合報導

台灣人再度拿下「全球第一」！根據數據統計網站 SimilarWeb 最新報告，Meta 旗下社群平台 Threads 在全球日活躍使用量突破 1.3 億人次，首次超越社群平台 X（推特）。其中，台灣用戶流量貢獻度高達 21.83%，勇奪全球第一名，成為最愛使用 Threads 的國家，其次依序為越南、美國、韓國及香港。

投資理財達人「布蘭特大叔（Uncle Brent）」在 Threads 分享這項消息時幽默表示，「不好意思，又有 Taiwan No.1 登場了！」貼文掀起網友熱烈回應，「Threads根本就是台灣人的LINE群組」、「每天滑一下就知道今天發生什麼事」、「以前起床第一件事是開FB，現在都是看Threads，很久沒打開FB了」。不少人直呼，「完全不意外，台灣人真的超愛滑脆（Threads）！」

有使用者形容，Threads 已成為「大型聊天室」與「台版情報網」，從生活瑣事、溫馨互助到救災協調都有人即時回應。甚至有網友笑稱，「台灣人用Threads已經到上廁所沒衛生紙、吃便當沒筷子都能求助的程度！」也有網友提到，「這裡有太多動森小夥伴，氛圍超友善，常常看到人幫人、分享正能量的故事。」

Threads 於 2023 年 7 月由 Meta 推出，主打即時動態與高互動推薦機制，透過演算法依據用戶互動行為推薦內容，營造親近的社群氛圍。分析指出，台灣使用者習慣積極留言與參與話題，使 Threads 在台灣迅速形成高黏著社群，也成為災害期間的重要即時訊息平台。

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

