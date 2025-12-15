通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

▲恆春警方逮獲梁男因案遭通緝及酒駕。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局於12月14日下午接獲情資，指恆春鎮省北路段有人在車內施用毒品，員警趕赴查緝時，40歲梁姓男子見警心虛駕車逃逸，警方尾隨追查，梁男行經龍泉路不慎自撞路旁民宅，車輛毀損受困。警方當場查獲梁男為毒品通緝犯，並在車內起出喪屍煙彈，隨即帶回偵辦，訊後押解歸案，並依毒品及毒駕等罪嫌移送法辦。

恆警使用警政署新配發之緝毒利器「唾液毒品快篩試劑」對梁嫌實施檢測及毒駕觀測紀錄，並對喪屍煙彈進行毒品初篩，警詢後認梁嫌涉有嫌疑，由於梁男因毒品案於今年分別遭屏東及高雄兩地檢署通緝，警方分別押解兩地檢署歸案，並將於檢驗機構出具檢測報告後，將其依持有毒品及公共危險(毒駕)罪嫌移送屏東地檢察署偵辦。

恆春分局分局長郭懷澤呼籲，近日國內發生數起因施用毒品駕駛造成傷亡案件，恆警將持續加強查緝，同時籲請民眾若發現可疑場所或行為，應立即向警方通報，共同打擊毒品犯罪，以維民眾生活環境安全。