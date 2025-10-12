澄清烏山頭水庫假消息「遭影射官商勾結」　郭國文怒：敢造謠就提告

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台南烏山頭水庫光電板近期捲入「用藥水清洗」風波，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰更諷刺，「充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝」。經濟部能源署昨嚴正駁斥這種未經查證散播謠言行為，本案業者台灣汽電共生公司集團已向警方備案。民進黨立委郭國文今（12日）也強調，影射他官商勾結、收紅包的，敢造謠就負起責任，「我將一律提告」。

蘇一峰日前在臉書發文聲稱，烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗，「最後給最死忠的台南人喝」。他更諷刺，綠色執政20年的台南，「還好我不住台南！」充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝！

相關言論引發輿論譁然，經濟部能源署11日透過新聞稿嚴正駁斥，怒轟這是未經查證、散播謠言的行為。烏山頭水庫水面型光電契約明文規定不可使用清潔劑清洗面板，長期水質監測結果顯示，水庫水質未受影響，本案業者台灣汽電共生公司集團已至麻豆分局六甲分駐所備案，並且已進行澄清回復，未來若仍有人傳播不實謠言者該公司將採取積極法律行動。

而郭國文日前也召開記者會烏山頭水庫光電板的相關謠言進行闢謠。不過，郭國文今（12日）也在社群平台貼出多張網友留言表示，現在連在地民代幫忙澄清水庫的水可以飲用，都要被說是官商勾結了嗎？

從郭國文PO出的截圖中顯示，有網友質疑，「立委還幫業主解釋…有點妙」、「這個立委應該就是利益相關人吧」、「他也有股東」、「此番言論好像郭大立委是利益團體的打手嗎」、「立委幫業者澄清似乎感受到了弦外之音」。

「首先澄清，我根本不認識烏山頭水庫光電業者」，郭國文指出，日前開記者會由能源署邀請業者出席，現場自己也要求他們加以澄清假消息。面對假消息引起民眾恐慌，民意代表當然大力打擊不實訊息，昨日看到網路上惡意造謠後，也第一時間傳給能源署要求提告，後續由他們跟業者進行溝通。

郭國文強調，至於那些影射他官商勾結、收紅包的，敢造謠就負起責任，「我將一律提告」，不放任這些人持續抹黑。

▼民進黨闢謠。（圖／民進黨提供）