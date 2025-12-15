民進黨團嗆黃國昌可憐又可悲：去天安門走讀看看　別只敢要民眾擔

▲民進黨團「支持行政院不副署」記者會，聲援行政院不副署決定。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對在野黨強勢修《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。民眾黨團總召黃國昌嗆，要上街抗議總統賴清德搞綠色獨裁。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱諷刺，民眾黨走讀法院、「釘孤枝」也不是第一次，不然去天安門走讀、「釘孤枝」看看，擺在眼前的憲法增修條文第3條機制你不行使，要人民跑出來為你擔責任。

民眾黨團下午2時50分先舉辦「守護台灣民主憲政 拒絕綠色獨裁體制」記者會，民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨絕對無法容許拿到40%選票的總統，認為自己不僅是行政權代表，還可以取代立法、僭越司法權，將所有權力集中在一黨一人身上，當賴清德帶頭毀憲亂政，就是人民發出怒吼、站出來（指上街）時候，民眾黨會結合所有看不下賴要搞專制獨裁行為的力量，抗議賴搞綠色獨裁暴政。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳則於下午4時30分召開「支持行政院不副署」記者會，聲援行政院不副署決定。

針對黃國昌要號召群眾上街抗議，鍾佳濱表示，民眾黨走讀法院不是第一次，要跟人去「釘孤枝」也不是第一次，但大家都知道，任何人民或團體的政治訴求、政治主張只要符合《集會遊行法》，在中華民國台灣都是被允許的。

鍾佳濱大酸，「不然試試看你去天安門走讀看一看，你去天安門『釘孤枝』看一看？」任何懷疑台灣中華民國民主自由法治的都不用擔心，在野黨和任何個人、團體的政治主張、言論自由，在法律範圍內都會得到保障。

至於在野黨會不會上街頭？鍾佳濱認為，113個立委就能解決的事情，似乎不需要勞煩民眾，反而是國民黨不斷宣稱其「拒絕上當」、「拒絕接受提出不信任案投票」等，「我們倒覺得非常的可笑」。

鍾佳濱指出，擺在眼前的憲法增修條文第3條機制你不行使，要人民跑出來為你擔責任，「只是因為你害怕，萬一真的國會解散了，你無法當選，害怕民意審判？害怕民意的制裁？」這才是藍白立委最讓人可憐又可悲的事情。