政治

烏山頭水庫設光電板惹議　民進黨列3重點闢謠：不會污染飲用水

 

記者郭運興／台北報導

台南烏山頭水庫近日爆出水面大面積架設太陽光電板，經濟部水利署與台南市政府多次強調「中央列管、依法設置」，但仍引起地方強烈反彈，擔憂「光電污水」與「景觀破壞」。對此，民進黨今(9日)列出3重點闢謠，「水庫放光電板不會污染飲用水」，世界各國都這麼做，這幾天刻意帶風向的操作很明顯，但事實再清楚不過。民進黨立委郭國文也召開記者會，要求中央機關向大眾做出完整說明、業者也應常態且固定的回饋地方。

民進黨於社群Threads表示，再次闢謠，「水庫放光電板不會污染飲用水」，世界各國都這麼做，柯文哲也在台北淨水場放光電板，不是只有台南烏山頭水庫有光電板。

民進黨也列出3重點，第一「太陽能板沒有毒，組成為玻璃、鋁框、EVA膜和無毒的矽等材料，不會自行溶解或有電解液流出造成污染」。

民進黨指出，第二「台灣不是世界首創在水庫設置太陽能場的國家，美國、日本、韓國都有前例，建造面積都比台灣更大」。

民進黨指出，第三「太陽能板只會用清水清洗，水質每年都會定期抽驗5次，沒發現異常，不會造成飲用水污染」。

民進黨強調，這幾天刻意帶風向的操作很明顯，但事實再清楚不過了，謠言不會成功。

▼民進黨闢謠。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨闢謠。（圖／民進黨提供）

另外，民進黨立委郭國文今日也邀請中央相關機關與業者召開記者會，郭國文指出，目前地方三大疑慮，一、擔心長期使用光電板是否會釋放有害物質；二、清洗光電板時，憂心會影響用水安全；三、破壞地方景觀而影響環境、生態與美觀，他強調相關議題雖然是冷飯熱炒，但就是因為民眾有不解與誤會，才能炒這麼大，要求中央機關要向大眾做出完整說明。

經濟部能源署副署長吳志偉指出，相關光電模組材質有國際標準，且可日曬雨淋不會汙染環境，長期使用也不會釋出有害物質。除此之外，吳志偉表示，英國、新加坡已於2016設置於民生用水水庫，中國則在2019設置於農業灌溉水庫，且裝置量不小，凸顯國際上都有施行，並非台灣獨有，且各國結果都顯示不會對水質造成影響，並秀出其他國家設置的照片。

承包烏山頭水庫光電案的星能股份有限公司副總經理徐德聖表示，考量光電板設置在水庫，因此載具是使用自來水管相同材質，避免對水質造成污染，業者也秀出清洗影片，都僅是用清水簡易清洗灰塵。徐德聖強調，在敦親睦鄰方便，過去有地方廟宇的贊助，以及在地農產品採購，未來也會持續進行。

農田水利署主秘朱孝恩表示，烏山頭太陽能光電板設置面積約11.5公頃，占水庫1026.3公頃約1.12%，且設置於大壩右側裡面，在岸邊很難觀察到光電板，對於美觀上影響不大。

朱孝恩進一步說明，烏山頭光電板於2022年5月開始運作，每年有5次水質檢測，至今各項數據都顯示安全無虞。根據農水署提供的資料，烏山頭水庫的水質綜合指標在設置光電板前後並無明顯變化，都落在良好等級以上。

最後，郭國文強調，面對不實消息造成的紛擾，要求主管機關與業者多加辦理說明會，避免民眾誤會而擔憂用水安全，且業者與大眾說明應該作為能否承包標案的指標之一；另外，業者也應常態且固定的回饋地方，兩大訴求都獲得主管機關與業者正面回應，表示會積極配合。

▼民進黨立委郭國文召開「烏山頭光電謠言滿天飛 業者、主管機關要扛起說明責任」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨立委郭國文召開「烏山頭光電謠言滿天飛 業者、主管機關要扛起說明責任」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

推薦閱讀

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

關鍵字：

烏山頭水庫民進黨郭國文光電板汙染水源

