馬英九貼「與賴清德AI圖」自嘲救援投手　王浩宇：已跟WBC檢舉盜用

▲馬英九發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九卸任後，經常在爭議議題討論時，遭民進黨提到過往論調、政策批評，被外界戲稱是救援投手「馬維拉」，馬英九今（15日）幽默貼出一張自己站在投手丘擔任救援投手、賴清德在板凳席的AI圖自嘲「我還要再救援幾次」。對此，前民進黨議員王浩宇表示，已經跟WBC檢舉未經授權盜用LOGO跟圖片。

總統賴清德12日發文表態，年改絕對不能、也不該走回頭路，但文中卻提到「2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統」，引起熱議。

卸任後仍不斷遭民進黨拿出來批評的馬英九，今天以幽默的形式回應，發文貼出一張AI圖，圖片中他站在棒球場的投手丘身穿印有「MA」的球衣直言，「我不要再當救援投手了」，而坐在板凳席的教練則是賴清德，更配上對話「叫你上就上，還敢給我含扣」！球場的廣告看板也被換成「綠色執政，品質保證，百工百業標軍火，萬水千山種光電」。馬英九則表示「我還要救援幾次….」

對此，前民進黨議員王浩宇稍早發文表示，已經跟WBC檢舉未經授權盜用LOGO跟圖片。

▼王浩宇。（圖／資料照片）

▲王浩宇。（圖／資料照片）

