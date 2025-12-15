　
政治

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼反嗆：這什麼87問題

▲▼黃國昌特別企劃預告記者會-黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃國昌質疑，執政者自己都不守法、選擇性執法，「倒閣了真的會下台嗎？」（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

藍白批評中央不副署、不執行《財劃法》違憲，民眾黨主席、黨團總召黃國昌14日更進一步追問「確定卓榮泰會下台嗎？」對此，律師廖國翔則傻眼反嗆「問這什麼87問題？」引發綠營網友討論。

行政院因應《財劃法》爭議，研擬不副署或不執行來作為反制。在野陣營批評中央此舉違憲，綠營與支持者則反嗆「有種就提倒閣」。

黃國昌14日受訪時表示，執政者「不守法」、「選擇性執法」，恐衝擊台灣法治與民主憲政，而綠營支持者稱「有種提倒閣」，讓他想要反問：卓榮泰現在都不守憲、不守法了，倒閣了確定就會下台嗎？

對此，法學博士、YT《打臉藍白第一品牌》法律顧問廖國翔在臉書「TaiwanDreamer」砲轟，「問這什麼87問題，去學一下憲法可以嗎？如果倒閣而且立法院通過，行政院長就只能下台阿，不然咧？」

許多綠營支持者紛紛痛批，「這什麼白癡問的問題，是在裝傻嗎？」、「以為大家都跟你黃國昌一樣無恥，戀棧權力賴著不走嗎？」、「倒閣一定會過嗎？ 沒過的話為什麼要下台？」

其中，也有人開嗆：「沒有規定總統不能再次讓同一位行政院長上來呀，所以立院絕對不會倒閣」、「反正立法院已經沒有用了！再立任何法條也不會被副署了！隨立法院怎麼運作吧！」掀起熱議。

12/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了
壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴
金融市場恐反噬！　華爾街罕見示警2026最大風險
反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因
早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

2026年九合一選舉「藍白合」備受外界關注，民眾黨主席黃國昌14日表示，跟國民黨的合作進展順利，目前已完成智庫初步對接，兩黨正積極整合政見與政策，目標是共同推出「最強團隊」，他也透露，近日已跟前主席柯文哲討論了選戰佈局，方案成熟時會在跟外界報告。

