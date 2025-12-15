　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不用下載也能用！LINE MINI App開放桌面釘選功能

▲▼LINE MINI App是串連LINE生態圈的重要服務，目前全台超過百家品牌串接。（圖／LINE）

▲LINE MINI App是串連LINE生態圈的重要服務，目前全台超過百家品牌串接。（圖／LINE）

記者吳立言／綜合報導

LINE 持續強化旗下 MINI App 生態系，近期進一步開放使用者將常用的 LINE MINI App 服務加入手機桌面，讓品牌服務的使用方式更貼近原生 App 操作，提升日常開啟效率。

根據官方說明，LINE MINI App 主打「免下載、零負擔」的使用體驗，只要透過 LINE 即可使用各項服務，不需額外安裝 App，也不佔手機容量。使用者在加入品牌官方帳號後，可直接使用點餐、訂位、取號、會員查詢，甚至金融相關功能，服務範圍持續擴大。

▲▼LINE MINI App是串連LINE生態圈的重要服務，目前全台超過百家品牌串接。（圖／LINE）

▲▼官方示範如何將 LINE MINI App 釘選至桌面。（圖／LINE）

▲▼LINE MINI App是串連LINE生態圈的重要服務，目前全台超過百家品牌串接。（圖／LINE）

LINE 也同步強化 MINI Home 功能，整合所有支援 LINE MINI App 的品牌服務，讓使用者能從 LINE「錢包」頁面集中瀏覽與探索。當使用者找到常用服務後，可依系統指引將 MINI App 加入手機桌面，未來可直接點擊圖示快速開啟。

目前該功能已支援 iOS 與 Android 系統，操作流程皆相對簡化。LINE 表示，希望透過降低使用門檻與提升服務可近性，讓 LINE MINI App 成為品牌與用戶之間更即時、順手的服務入口。

12/13 全台詐欺最新數據

