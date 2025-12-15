藍委開轟卓榮泰不副署財劃法　國民黨團：「賴錫悅」違憲搞獨裁

▲國民黨團15日舉辦「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對藍白聯手二度修正通過的《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）下午宣布「不副署、不公布」反制。對此，藍委王鴻薇批，卓榮泰違反憲法條文，哪門子的憲法守門人？藍委洪孟楷說，卓直接向台灣民主法治宣戰。國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，根據《憲法》與《憲法增修條文》，沒有不公布跟不執行的選擇，賴清德不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製，請看看南韓前總統尹錫悅下場的前車之鑑，若想把自己變成「賴錫悅」，台灣人民是不會接受的。

立法院去年甫修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白於11月14日再度修正《財劃法》，並三讀通過。卓榮泰認為窒礙難行提覆議但被否決，後續卓又稱沒有不執行的壓力，最後府院經討論，總統賴清德也召集民進黨團立委便當會商討，由卓於15日下午開記者會宣布「政院不副署、法律不公布」，而昨晚卓還以黑白照在臉書發文強調，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

對此，王鴻薇說，《財劃法》修法已經行政院提出覆議且被立法院否決的流程，根據《憲法增修條文》規定，行政院必須要接受並執行該法案，但卓卻完全違反憲法條文，昨天發文黑白照，說自己要做憲法守門人，但都已經違反憲法條文，到底是哪門子的憲法守門人？該黑白照也代表卓跟自己過去的良心告別，如此黑白照只是個大笑話而已。

洪孟楷表示，卓榮泰今日公開表示不副署立法院三讀通過的法案，這不是單純的政治表態，而是行政權公然挑戰憲政體制、否定國會民意，直接向台灣民主法治宣戰。當法律只因行政首長一句話就可以拒絕執行，請問台灣的法治還剩下什麼？這不是政黨之爭，而是體制之危，民進黨執政下讓台灣民主法治徹底淪陷。

▲國民黨團書記長羅智強。（圖／記者李毓康攝）

「昨日尹錫悅，今日賴清德，違憲搞獨裁。」國民黨立法院黨團書記長羅智強上午則在記者會上說，總統公布的法令，行政院長卻不副署，這是打臉總統，難道是「賴錫悅」跟卓榮泰有仇？二是不副署後不執行，但《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道「賴錫悅」看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。

羅智強也說，另外按照《憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力。他要提醒賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製，請看看尹錫悅下場的前車之鑑，若想把自己變成「賴錫悅」，台灣人民是不會接受的。