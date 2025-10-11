名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

▲光電板。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南烏山頭水庫光電板近日捲入「用藥水清洗」的爭議風波。名醫蘇一峰在臉書發文稱，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」，引發熱議。對此，民進黨立委郭國文強調，這是「惡意造謠」，相關業者已向警方報案並提告造謠者。

郭國文指出，烏山頭光電板早在2022年5月設置完成，每年進行5次水質檢測，結果皆顯示「安全無虞」，設置前後水質皆維持在「良好等級以上」。他說明，光電模組符合國際標準，能耐日曬雨淋，不會釋出有害物質，使用的材質與自來水管相同，不會造成水質污染；根據合約規範，業者清洗時僅能使用「清水」，嚴禁任何化學藥劑。

▲蘇一峰發文指，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板「給死忠的台南人喝」。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

郭國文進一步指出，國際上包括英國、新加坡、日本、中國等國家也普遍採用水面型光電技術，台灣並非特例。烏山頭光電板設於水壩角落，占整體水庫面積僅約1.12%，從岸邊幾乎難以看見，對環境與民生用水影響極低，呼籲社會大眾不要輕信、不轉傳、不散布假訊息，以免誤觸法律紅線。

此外，民進黨立委林楚茵也批評，有人為了抹黑綠能「選擇性造謠、選擇性失明」，能源署早已說明光電板清洗只需高壓清水。她支持經濟部與業者依法提告，呼籲外界理性看待綠能建設，勿讓假消息成為能源轉型的絆腳石。

經濟部能源署說明，烏山頭水庫水面型光電由農田水利署嘉南管理處招標，由台灣汽電共生公司集團得標，並嚴正駁斥這種未經查證散播謠言行為，烏山頭水庫水面型光電契約明文規定不可使用清潔劑清洗面板，長期監測結果顯示，水庫水質未受影響，業者台灣汽電共生公司集團已向麻豆分局六甲分駐所備案，對於散播不實訊息者，將依法究責，以正視聽，遏止歪風。

台灣汽電共生集團3點澄清如下：

1. 該光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次重大風災（如：丹娜絲颱風）均無任何受損情形；另，光電板除定期巡檢維護外，其清洗均是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

2. 此設施自設置以來均依規定，委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，亦從無發現有汙染水質情況。

3. 本集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。