　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇一峰爆「藥水洗光電板」給台南人喝！郭國文：烏山頭業者已提告

▲▼太陽能光電板,太陽能發電,光電,台北能源之丘,綠能,再生能源,非核家園,大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲光電板。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南烏山頭水庫光電板近日捲入「用藥水清洗」的爭議風波。名醫蘇一峰在臉書發文稱，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」，引發熱議。對此，民進黨立委郭國文強調，這是「惡意造謠」，相關業者已向警方報案並提告造謠者。

郭國文指出，烏山頭光電板早在2022年5月設置完成，每年進行5次水質檢測，結果皆顯示「安全無虞」，設置前後水質皆維持在「良好等級以上」。他說明，光電模組符合國際標準，能耐日曬雨淋，不會釋出有害物質，使用的材質與自來水管相同，不會造成水質污染；根據合約規範，業者清洗時僅能使用「清水」，嚴禁任何化學藥劑。

▲蘇一峰發文指，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板「給死忠的台南人喝」。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰發文指，清潔工人以藥水清洗水庫上方的光電板「給死忠的台南人喝」。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

郭國文進一步指出，國際上包括英國、新加坡、日本、中國等國家也普遍採用水面型光電技術，台灣並非特例。烏山頭光電板設於水壩角落，占整體水庫面積僅約1.12%，從岸邊幾乎難以看見，對環境與民生用水影響極低，呼籲社會大眾不要輕信、不轉傳、不散布假訊息，以免誤觸法律紅線。

此外，民進黨立委林楚茵也批評，有人為了抹黑綠能「選擇性造謠、選擇性失明」，能源署早已說明光電板清洗只需高壓清水。她支持經濟部與業者依法提告，呼籲外界理性看待綠能建設，勿讓假消息成為能源轉型的絆腳石。

經濟部能源署說明，烏山頭水庫水面型光電由農田水利署嘉南管理處招標，由台灣汽電共生公司集團得標，並嚴正駁斥這種未經查證散播謠言行為，烏山頭水庫水面型光電契約明文規定不可使用清潔劑清洗面板，長期監測結果顯示，水庫水質未受影響，業者台灣汽電共生公司集團已向麻豆分局六甲分駐所備案，對於散播不實訊息者，將依法究責，以正視聽，遏止歪風。

台灣汽電共生集團3點澄清如下：

1. 該光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次重大風災（如：丹娜絲颱風）均無任何受損情形；另，光電板除定期巡檢維護外，其清洗均是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

2. 此設施自設置以來均依規定，委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，亦從無發現有汙染水質情況。

3. 本集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6台女同時熱戀「凱威」　慘被騙走6000萬！
快訊／國慶連假雲林「送肉粽」！路線曝光
快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕聲押
意外登入李玟帳號！「私訊惹網淚崩」
宋嘉翔開轟再敲再見安！　猿保生機
國慶日訂位爆滿「客人全放鳥」！闆娘心痛：你們忍心嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

邀羅智強、鄭麗文任副主席是私相授受？　郝龍斌駁：發揮集體戰力

力挺馬文君嚴審國防預算　國民黨團：否則立法院不需要存在了

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

遭張亞中酸赴花蓮「看災」　羅智強反擊：有苦難的地方就該有國民黨

郝龍斌指遭網軍攻擊　張亞中批「某候選人」：優雅身影可隱藏邪惡？

洞洞鞋捲手扶梯釀禍！北捷新埔站旅客連環跌　1人送醫治療

藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片　吳思瑤聲援：譴責不法變造

郝龍斌、趙少康怨中國介選　綠嘆「現在才發現？」：停止擋國安法案

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

名醫爆「藥水洗光電板」給台南人喝！綠委：烏山頭業者已提告

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

邀羅智強、鄭麗文任副主席是私相授受？　郝龍斌駁：發揮集體戰力

力挺馬文君嚴審國防預算　國民黨團：否則立法院不需要存在了

藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

遭張亞中酸赴花蓮「看災」　羅智強反擊：有苦難的地方就該有國民黨

郝龍斌指遭網軍攻擊　張亞中批「某候選人」：優雅身影可隱藏邪惡？

洞洞鞋捲手扶梯釀禍！北捷新埔站旅客連環跌　1人送醫治療

藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片　吳思瑤聲援：譴責不法變造

郝龍斌、趙少康怨中國介選　綠嘆「現在才發現？」：停止擋國安法案

基隆潮嚮漁光市集開跑　海派漁村魅力點亮八斗子

餅總點出敗戰關鍵：都是保送開始...　9局先派年輕投手有原因

營養師傳授歐美超夯「PATH飲食法」　教你不挨餓也能越吃越瘦

直擊／大巨蛋神曲再次響起！FTISLAND李洪基被奇景嚇到：什麼啊？

快訊／雲林褒忠鄉國慶連假「送肉粽」！路線曝光

小禎絕美合體佩甄頒獎！　台上突大動作「澄清重磅真相」：與我無關

直擊／沒準備好就開唱！在真氣到走人　FTISLAND李洪基求饒：我錯了

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

基隆消防入校宣導防火安全　長興國小教師學防災護家園

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

政治熱門新聞

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

「台灣之盾」美國早知情

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

曝柯文哲海邊拜廟監控中心即來電　陳佩琪：我們壓力很大

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

更多熱門

相關新聞

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

台南市仁德區10日驚傳一起高齡長者突發心肺功能停止案件，消防局指揮中心立即派遣仁德消防分隊與歸仁高級救護隊雙軌出勤，EMT-P蘇士雄、林群祐兩名高級救護技術員在現場施行高級救命術，同步指導家屬進行DACPR（電話指導心肺復甦術），爭取寶貴時間。

即／曾文溪驚見女浮屍　年約35歲身分待查

即／曾文溪驚見女浮屍　年約35歲身分待查

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

台南105歲人瑞國慶打疫苗新市衛生所：流感、新冠可合併接種

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

「八田米」登上日本山口超市！台南好米飄香友誼市

關鍵字：

台南烏山頭水庫光電板清洗爭議

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

開出140億解約金？新壽董事長回應了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面