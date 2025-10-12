　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇一峰爆「藥水洗光電板」給台南人喝！台汽電要告...他回這句

蘇一峰在臉書發文稱烏山頭水庫用藥水洗光電板，遭業者報案提告，他堅稱是公益討論，還說水庫水質在裝設光電板後變差了。（翻攝自蘇一峰臉書）

▲蘇一峰在臉書發文稱烏山頭水庫用藥水洗光電板，業者稱已向警局備案。（翻攝自蘇一峰臉書）

圖文／鏡週刊

台北市立聯合醫院胸腔內科醫師蘇一峰近日在個人臉書粉專po文指出，烏山頭水庫上的光電板使用藥水清洗，「給最死忠台南喝！」引發議論。民進黨立委郭國文痛批是惡意造謠，業者已報案提告造謠者；對此，蘇一峰表示，烏山頭水庫的水質是台南幾個水庫的最後一名，連續兩年的水質差只是剛好啦。

蘇一峰在臉書發出一張照片，圖中寫道：「烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗，最後給最死忠的台南人喝」，同時也在po文內諷刺地說：「綠色執政二十年的台南，還好我不住台南！充滿民主價值的光電水，給最死忠的台南喝！」

台南市綠營立委郭國文則發文反批：「惡意造謠烏山頭光電板，業者稍早已提告造謠者！」他提到，2022年已設置完成的烏山頭光電板，近期遭到特定人士冷飯熱炒，甚至惡意造謠，故意在清水清洗光電板的影片上加油添醋，誤導民眾意圖引起恐慌。他透露業者已針對此事報案，將打擊抹黑綠能的假消息，並提醒民眾不要分享、不要轉傳、不要輕信網路消息，以免誤觸法律紅線。

針對網路惡意謠言，烏山頭水庫光電板的業者「台灣汽電共生公司集團」11日特別提出三點說明：

1.該光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次重大風災（如：丹娜絲颱風）均無任何受損情形；另，光電板除定期巡檢維護外，其清洗均是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

2.此設施自設置以來均依規定，委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，亦從無發現有汙染水質情況。

3.本集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令，針對此次謠言，本公司已經向警局備案，未來若仍有人持續造謠與傳播不實謠言者，本公司將採取法律行動。

經濟部能源署亦發出新聞稿說明，烏山頭水庫水面型光電由農田水利署嘉南管理處招標，由台灣汽電共生公司集團得標，得標契約明文規定不可使用清潔劑清洗面板，該公司亦委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，亦從無發現有汙染水質情況；另水庫也每年做5次水質檢測，從設置前到設置後，經長期水質監測結果顯示，水庫水質未受影響，相關水質數據均透明公開在網路上，大眾皆可查證事實。

儘管業者與經濟部已強調經第三方檢測水源沒有汙染情況，但蘇一峰今（12日）仍在臉書發文堅稱，從水質報告無法得知到底有沒有清潔劑的使用，還說從2022年架設光電板以來，烏山頭水庫連續兩年的水質透明度是台南幾個水庫的最後一名，「連續兩年的水質差只是剛好啦，畢竟政府聯合廠商要告人了！」

▲▼ 。（圖／）

▲蘇一峰表示，台灣的水庫根本沒有監測清潔劑的含量。（翻攝自蘇一峰臉書）


10/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

