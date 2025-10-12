烏山頭水庫光電板傳用藥水清洗　謝龍介將處理：我當台南市長必查

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台南烏山頭水庫設置水面型光電板許久，近日網傳清潔工人使用藥劑或藥水清洗光電板，由於該水庫提供台南市民飲用及灌溉使用，引發討論。對此，國民黨立委謝龍介表示，他很關心此事也一定會處理，他要跟立法院經濟委員會召委討論一下，安排烏山頭水庫勘查。對於網友詢問當選台南市長會不會查，謝龍介也強調，「我一定會查」；另謝也說，他沒有反對太陽能，但他反對官商勾結、沒有經過安全思考的太陽能。

謝龍介10日在臉書直播中提及網路流傳清潔工用藥劑或藥水清洗烏山頭水庫光電板一事，並表示他很關心此事，且一定會去處理。謝龍介說，如果真的用水庫水清洗光電板，那就還好，但問題不是這樣，而是要用化學藥劑去清洗，現在卻說質疑的人是起鬨、製造恐慌，「我是不能問嗎？」在飲用水的地方建設太陽能板，百姓都不能問？

謝龍介指出，太陽能板會有水漬，且會層層疊上去，造成發電效能降低，另外也會有鳥糞在上面，所以一段時間後得清洗，魚塭上的也是，像七股、北門那邊是說用自來水清洗，但水庫方面一定是說用水庫水清洗， 因為那裡沒有自來水，難道要請水車進去水庫？如果真的用水庫水高壓沖洗，這樣就還好，但會洗不乾淨，發電效能會遞減，因此一定會用藥劑，藥劑就流進水庫。

謝龍介續指，假使沒有這樣，他詢問清大核工系教授葉宗洸，葉說光電板玻璃沒有毒，但若颱風天，玻璃碰撞破掉，又被風掀起來，掉入水後就浮不起來而沉入水庫，有毒物質就會慢慢溶出，「這點我本來沒想到」。

有網友詢問當選（指台南市長）會不會查（指類似稽查）？謝龍介回應，「我一定會查」，他現在在想辦法要怎麼查，因為現在是無法進去，要進去就要申請許可，一旦申請，對方就會知道，「所以不是這樣」，他要跟漁民做朋友，當有人清洗光電板時候，就用空拍機拍或跟他回報。

謝龍介強調，他沒有反對太陽能，但他反對官商勾結的太陽能、沒有經過安全思考的太陽能，「烏白做」，又不用申請執照、建照、雜項執照。但謝也提到，可以安排勘查，所以他要來跟經濟委員會召委討論一下，安排烏山頭水庫勘查，但勘查沒有用，只能問，不過起碼能問哪一家做的。

對於網傳烏山頭水庫光電板用藥水清洗，經濟部11日駁斥是未經查證散播謠言行為，並指出，烏山頭水庫水面型光電契約明文規定不可使用清潔劑清洗面板，長期水質監測結果顯示，水庫水質未受影響。

另台灣汽電共生集團3點澄清如下：

1. 該光電板自2022年5月併網營運以來，歷經多次重大風災（如：丹娜絲颱風）均無任何受損情形；另，光電板除定期巡檢維護外，其清洗均是直接汲取湖水進行沖洗，絕無使用任何藥水或藥劑清洗。

2. 此設施自設置以來均依規定，委託第三方公正公司或學術單位進行水源檢測作業，檢測以來，亦從無發現有汙染水質情況。

3. 本集團向以最高標準進行相關能源開發與維護，恪遵相關法令，對於造謠與傳播不實謠言者，不排除提告。