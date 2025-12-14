　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰突PO黑白照：我必善盡民主憲政守門人職責

▲▼卓榮泰表示，會善盡民主憲政守門人的職責。（圖／翻攝臉書／卓榮泰）

▲行政院長卓榮泰表示，將善盡民主憲政守門人的責任。（圖／翻攝臉書／卓榮泰）

記者柯振中／綜合報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」的方式，受到社會各界議論。對此，行政院長卓榮泰表示，將全力善盡「民主憲政守門人」的責任，強調守護國家主權、安全與憲政秩序，是他從政四十年來始終未曾動搖的信念。

卓榮泰回顧自身政治歷程，自1985年擔任議員助理以來，至今正好滿四十年。2018年民進黨地方選舉失利後，他經由黨員直選出任黨主席；2024年總統賴清德當選後，指派他出任行政院長，這兩項職務皆非原本人生規劃，卻充滿挑戰與責任。

他提到，2020年在前總統蔡英文領導下，民進黨成功完成總統連任並取得國會過半；2024年賴總統當選，開啟民進黨第三個連續總統任期，卻面臨朝小野大的國會結構，也引發護憲與違憲的政治爭議，形成當前僵局。

卓榮泰強調，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是其一生不變的政治信念與志業。他直言，當前正有力量試圖破壞憲法體制、削弱國防安全與財政紀律，行政院必須依法承擔憲法所賦予的責任。

他表示，將竭盡所能守護國家主權與安全，捍衛憲政秩序與尊嚴，無論承擔多大壓力，都會站在最前線，阻止任何違憲行為發生，確保民主體制不被破壞。

卓榮泰也呼籲國人，在壯大台灣、護國護憲、維持財政平衡與追求人民福祉的道路上，與政府一同勇敢前行。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

跟胞姊謝衣鳯爭縣長提名？彰化縣議長謝典霖最新回應

卓榮泰突PO黑白照：我必善盡民主憲政守門人職責

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名：不讓大家失望

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

賴瑞隆走訪肉豆公市場　王瑞德第20次南下陪同力挺

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

跟胞姊謝衣鳯爭縣長提名？彰化縣議長謝典霖最新回應

卓榮泰突PO黑白照：我必善盡民主憲政守門人職責

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名：不讓大家失望

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

賴瑞隆走訪肉豆公市場　王瑞德第20次南下陪同力挺

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

政治熱門新聞

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

黃國昌曝藍白合最新進展

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

王瑞德第20次南下陪同力挺

北市議員選戰／綠營大安文山留趙怡翔缺　甜美劉品妡搶接棒

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

北市議員選戰／中正萬華藍營新人卡位戰升溫　應曉薇去留牽動布局

更多熱門

相關新聞

府院擬不副署不公布財劃法　綠委喊藍白可提倒閣

府院擬不副署不公布財劃法　綠委喊藍白可提倒閣

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，總統賴清德與行政院長卓榮泰明（15日）將對外說明，引發藍白跳腳。綠委王定宇今（14日）表示，立法院也可以依照《憲法》授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案，如果總統選擇被動解散國會，讓人民用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者。綠委蘇巧慧、賴瑞隆也表達支持政府窮盡一切方式來對抗藍白違憲立法。

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

幕後／綠便當會激辯「副署」與否　「新憲政慣例」預計財劃法先行

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

賴清德定調不副署不執行　李彥秀示警：財劃法是第一張骨牌

輿論鋪陳、黨內做後盾　政院不副署財劃法機率高

輿論鋪陳、黨內做後盾　政院不副署財劃法機率高

關鍵字：

卓榮泰憲政守門人民主主權財劃法行政院

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」：尋求法律協助

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

更多

最夯影音

更多
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面