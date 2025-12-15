不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」。對此，國民黨立委洪孟楷14日表示，不要認為在野束手無策，該推的法案會繼續推，行政院不做，全國人民都在看。他強調，民進黨覺得倒閣解散國會，抱歉，制度設計院長是免洗院長，去年大罷免就講過，如果倒閣連總統都一起從頭改選，大家一起來，如果沒有，民進黨就不要癡心妄想，絕對不會配合。

洪孟楷於節目《少康戰情室》表示，「自始至終雖然我們在野，但是我們從來不是要對立」，現在是行政院不執行立法院三讀通過的法案跟預算案，就這麼簡單。

洪孟楷表示，不管是五權分立或是三權分立，立法、行政本來就是互相監督制衡，立法權通過三讀法案，但行政院還在思考旁門左道，說什麼可以不副署、不公布，根本莫名其妙。

洪孟楷直言，公布跟副署不是權利，不是讓你選擇要或不要，憲法在72條指出「立法院法律案通過，移送總統跟行政院，總統應收到10日內公布之」，不是叫總統得公布或不得公布，如果是這樣，總統就是太上皇了，這是憲法明文的保障。

洪孟楷說，為什麼現在在討論不副署、不公布？基本上就是現在民進黨完全不想聽到民意、不想直接對決民意，因為他們也認為不站在主流民意多數，開始想方設法找以前沒做過的事情、條文漏洞、沒有規範到立法精神根本不是這樣的地方。

洪孟楷認為，如果可以不副署之後就可以不執行，如果可以這樣的話，那這樣台灣就不叫民主法治的社會、中華民國也不是民主法治的國家。

洪孟楷強調，如果政院未來這樣做，不要認為在野就一事無成、束手無策，錯了！該推的法案會繼續推、該做得民生議題會繼續做，因為現在責任在行政院，行政院不做，全國人民都在看。

洪孟楷表示，也不會讓民進黨稱心如意，覺得行政院長辭職、倒閣解散國會，抱歉，制度設計的是院長是免洗院長、總統不換人，去年大罷免就講過，如果倒閣連總統都一起從頭改選，大家一起來，如果沒有的話，民進黨就不要癡心妄想，民進黨癡人說夢，國民黨絕對不會配合。

被問到行政院就是不執行怎麼辦？洪孟楷直言，那就是讓台灣多數民怨累積。

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）