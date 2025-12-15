　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台東成功長濱「長者智慧手環」續辦　陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元

▲▼台東成功長濱「長者智慧手環」續辦。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲台東成功長濱「長者智慧手環」續辦。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台東成功、長濱二鄉鎮自 2023 年起試辦智慧手環照顧計畫，今年底即將到期。此案為民進黨立委陳瑩率先在地方推動結合智慧手環照顧長者的模式，看見科技對偏鄉長者健康管理的助益，因此積極協調將計畫引入台東。如今試辦2年成果良好，陳瑩與立委莊瑞雄成功協調衛生福利部核定2,200萬元，讓台東成功、長濱的智慧手環計畫續辦1年。

陳瑩指出，「智能整合健康計畫（智慧手環）」最初於花蓮豐濱試辦，「緊急呼叫功能」曾成功救回一位84歲長者的生命，被地方視為長輩的「護身符」。2023年她爭取3,600萬元經費，將計畫擴大到台東成功、長濱二鄉鎮，2年間已讓超過1,200位長者受惠，提供客製化健康管理、即時警示與緊急通報，大幅提升偏鄉長者的安全感與健康服務品質。

陳瑩透露，日前她在成功鎮拜訪選民時，遇到一位長者默默的走到她面前，並突然在捲起衣袖露出手錶，陳瑩先是一愣，後來2人相視大笑，原來長者是想親自感謝陳瑩為地方長者爭取這項堪稱「護身符」的設備。曾幾何時，在成功和長濱露出智慧手環打招呼已成了「我很平安」的暗號。

▲▼台東成功長濱「長者智慧手環」續辦。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

陳瑩也向長者旁邊從澳洲返鄉的大女兒與外縣市返家的小女兒提醒，智慧手環具有定位與安全通報等功能，即使家人分隔兩地，也能透過通訊軟體隨時掌握長輩狀況，是偏鄉長者非常重要的守護工具。

莊瑞雄表示，推動這項智慧照護計畫，是地方與中央合作的成果，促成現代化長照服務落實在地的具體典範。未來他也將持續關注偏鄉長照需求，讓科技與人文結合的服務能真正落實在每一位長輩的生活中。

陳瑩指出，偏鄉許多長者獨居、慢性病比例高，醫療資源卻相對不足，因此更需要運用科技來補強照護缺口。智慧手環最受長輩家庭肯定的，就是「定位」與「即時通報」功能。

陳瑩強調，偏鄉地廣人稀，許多長者仍堅持每天務農、散步或外出採買，透過智慧手環的定位功能，家屬在外縣市或即使旅居海外，也能即時查看長輩的位置與動態，若有異常偏離日常活動範圍，系統也會主動提醒，讓子女在遠方也能放心長輩在偏鄉的生活。

▲▼左起：衛福部長石崇良、立委莊瑞雄、立委陳瑩討論台東成功及長濱「長者智慧手環」續辦。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭
已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由
3600億！考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沉重負擔
罕見！詹皇情緒失控大暴走
被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案
10月女嬰死亡　體內驗出多種毒品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由

卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

「年改沒有踩剎車本錢」　考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沈重負擔

台東成功長濱「長者智慧手環」續辦　陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

福麥資本額1900萬能繳逾4千萬履約保證金？　顧立雄：這不需要非議

不副署財劃法　卓榮泰加註：立院侵害行政權、違憲重大且明顯

批賴清德集三權於一身　黃國昌擬上街抗議：是人民發出怒吼時候

不副署財劃法非獨裁　卓榮泰：立院有意見可提出不信任案制衡

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由

卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

「年改沒有踩剎車本錢」　考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沈重負擔

台東成功長濱「長者智慧手環」續辦　陳瑩、莊瑞雄爭取2200萬元

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

福麥資本額1900萬能繳逾4千萬履約保證金？　顧立雄：這不需要非議

不副署財劃法　卓榮泰加註：立院侵害行政權、違憲重大且明顯

批賴清德集三權於一身　黃國昌擬上街抗議：是人民發出怒吼時候

不副署財劃法非獨裁　卓榮泰：立院有意見可提出不信任案制衡

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

不只陪聊！高薪族早就用「AI代理」當分身　Perplexity揭密3種人最依賴它

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

政治熱門新聞

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

黃國昌曝藍白合最新進展

更多熱門

相關新聞

性愛教練Jing台東開講　帶領縣民打破親密禁忌

性愛教練Jing台東開講　帶領縣民打破親密禁忌

由台東縣政府主辦的「HerHer有名—性別名人講堂」系列活動近日圓滿落幕。最後一場講座邀請性愛教練Jing以「從親密開始：找回你的身體感受與慾望主權」為題，於台東市兒少家庭福利館與在地鄉親進行深度交流。活動現場座無虛席，參與民眾熱烈互動，紛紛回饋此課程溫柔而重要，為整個系列畫下溫暖而有力量的句點。

人暖心更暖　豐里警寒冬中協助迷途長者平安返家

人暖心更暖　豐里警寒冬中協助迷途長者平安返家

守護偏鄉山域安全　台東推動「野外救護包」計畫

守護偏鄉山域安全　台東推動「野外救護包」計畫

聖誕報佳音走進分局　加典教會為關山警送上暖心祝福

聖誕報佳音走進分局　加典教會為關山警送上暖心祝福

大武警巡邏遇拋錨車　即刻協助排除危險

大武警巡邏遇拋錨車　即刻協助排除危險

關鍵字：

陳瑩莊瑞雄台東

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面