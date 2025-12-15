台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

▲「美麗K媽」擁有雙重國籍。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

擁有美國、台灣雙重國籍的網紅「美麗K媽」，近日貼出一段影片，內容不僅大談如何透過「假結婚」取得美國國籍，甚至直言自己回台灣是為了「享受健保福利」，語氣輕蔑、態度高傲，影片PO出後遭到網友炎上。事後「美麗K媽」也緊急將影片刪除。

有網友在Threads發文，貼出網紅「美麗K媽」的影片，想成為美國公民，可以用假結婚的方式，與伴侶同居2年，就有機會成為美國公民。被問到為何有綠卡還要回台灣時，她直言「台灣健保超好用」，承認是貪圖台灣的健保醫療福利，甚至大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」

「美麗K媽」提到，在美國看牙要價600美元（約新台幣1.8萬元），反觀台灣有健保制度，看醫生不用花大錢，「到頭來，就是為了生活啊！」影片一出，大批網友狂罵，「美麗K媽」緊急刪除影片，但未對爭議做出說明。

網友紛紛直呼「這種事怎麼會拿到檯面上講」、「沒看過蠢成這樣的，直接通報美國啊，現在抓很嚴」、「這影片真的讓人反感到不行」、「假結婚之詐騙行徑在美國實屬重罪，如此鼓勵犯罪的不法言行，她的惡值得讓更多人看見」、「雖然是大實話，但嘴臉還是滿令人討厭的」、「沒水準到不可思議」。

也有網友無奈嘆，「其實她說的話做的事，很多移民美國的台灣人就是這樣想」、「這個沒辦法，很多人都這樣，我自己親戚也是」、「應該修法，居住一年以上才能使用健保，離開一個月需重新居住一年以上才能使用！」

根據美國移民法，申請綠卡關鍵之一是「證明婚姻真實存在」，不是為了獲取移民福利，因此美國公民及移民服務局（USCIS）審查極為嚴格。根據《移民和國籍法》（INA）規定，若故意通過虛假婚姻獲取移民美國福利，最高可被判處5年監禁，並處以最高25萬美元的罰款，或兩者併罰。