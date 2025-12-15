　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲「美麗K媽」擁有雙重國籍。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

擁有美國、台灣雙重國籍的網紅「美麗K媽」，近日貼出一段影片，內容不僅大談如何透過「假結婚」取得美國國籍，甚至直言自己回台灣是為了「享受健保福利」，語氣輕蔑、態度高傲，影片PO出後遭到網友炎上。事後「美麗K媽」也緊急將影片刪除。

有網友在Threads發文，貼出網紅「美麗K媽」的影片，想成為美國公民，可以用假結婚的方式，與伴侶同居2年，就有機會成為美國公民。被問到為何有綠卡還要回台灣時，她直言「台灣健保超好用」，承認是貪圖台灣的健保醫療福利，甚至大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「美麗K媽」提到，在美國看牙要價600美元（約新台幣1.8萬元），反觀台灣有健保制度，看醫生不用花大錢，「到頭來，就是為了生活啊！」影片一出，大批網友狂罵，「美麗K媽」緊急刪除影片，但未對爭議做出說明

網友紛紛直呼「這種事怎麼會拿到檯面上講」、「沒看過蠢成這樣的，直接通報美國啊，現在抓很嚴」、「這影片真的讓人反感到不行」、「假結婚之詐騙行徑在美國實屬重罪，如此鼓勵犯罪的不法言行，她的惡值得讓更多人看見」、「雖然是大實話，但嘴臉還是滿令人討厭的」、「沒水準到不可思議」。

也有網友無奈嘆，「其實她說的話做的事，很多移民美國的台灣人就是這樣想」、「這個沒辦法，很多人都這樣，我自己親戚也是」、「應該修法，居住一年以上才能使用健保，離開一個月需重新居住一年以上才能使用！」

根據美國移民法，申請綠卡關鍵之一是「證明婚姻真實存在」，不是為了獲取移民福利，因此美國公民及移民服務局（USCIS）審查極為嚴格。根據《移民和國籍法》（INA）規定，若故意通過虛假婚姻獲取移民美國福利，最高可被判處5年監禁，並處以最高25萬美元的罰款，或兩者併罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局
快訊／勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方4聲明悲痛證實
獨／聖石前董座SM帝國曝！飼養大批女奴極度調教
「第6代TOYOTA RAV4」台灣確認上市！日期曝光
快訊／股民注意！上市櫃3檔明起列處置
重機騎士自撞「橋面摔落」亡！死者為勤益科大生
台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

壓軸是倒數第二　大票人尷尬：糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

史上首次！中捷列車進站響起《第二人生》　「3大隱藏彩蛋」曝光

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網答案一面倒

告別單身必學！掌握這10個溝通細節　讓她對你的好感度瞬間爆表

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

跨年前找到愛！「十二月約會」挑戰夯：心理師教你如何玩得盡興又不累

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保！遭砲轟

蝦皮智取店變多了！被讚「沒時間限制、I人福音」　網卻點出1問題

壓軸是倒數第二　大票人尷尬：糾正怕被罵！最後一個是「這2字」

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

明天清晨低溫仍探10度以下　後天2地防較大雨勢

史上首次！中捷列車進站響起《第二人生》　「3大隱藏彩蛋」曝光

只待半年「離職有需要請客嗎？」　網答案一面倒

告別單身必學！掌握這10個溝通細節　讓她對你的好感度瞬間爆表

檢狂虧踩飛輪收錢竟「車手抗辯」　柯文哲嗆：別用臆測編故事

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

弱勢就業一條龍服務獲肯定　雲嘉南分署奪第8屆政府服務獎

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

快訊／20歲勤益科大生越級黃牌自撞亡　校方「4聲明」悲痛證實

陪伴球隊從二軍起步！台鋼雄鷹年末異動　感謝王梓安、福永春吾貢獻

南美二館升格國有掀議會風暴　蔡育輝頭綁布條抗議一年貼近4400萬元

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

女賣家網售減肥「爆so錠」　衛生局送檢驚含禁藥！判決出爐

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

生活熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

「員工這1天排特休」店長回禁休！全場戰翻

全台有雨！　連下2天時間曝

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

更多熱門

相關新聞

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」惹眾怒

香港惡火奪94命！陸網紅竟喊「先拍下來再說」惹眾怒

香港大埔宏福苑26日發生5級嚴重火災，造成7棟樓延燒，已有94人不幸喪生。然而火災發生時，大陸知名美食微博「食貧道」發文稱將去香港拍攝，並提及「這個大火我們打算拍下來再說」，引發網友批評。他後來發文道歉，坦承「沒有注意好措辭」，然而網友仍質疑道歉文在為自己的節目做宣傳。

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監

入獄表現良好！5億高中生案夏男轉服外役監

給老公10萬「換居留權」2女下場曝光

給老公10萬「換居留權」2女下場曝光

陸女假結婚真打工　被移民官當場抓包

陸女假結婚真打工　被移民官當場抓包

關鍵字：

假結婚美國國籍健保福利移民法網紅爭議

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面