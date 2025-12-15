嘉義市行人安全大升級 　王美惠爭取中央1億經費支持

▲▼ 王美惠爭取逾1億元改善嘉義市路口與人行道，守護行人安全 。（圖／王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，立法委員王美惠今（15）日率領立法院內政委員會，並邀集內政部等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道及危險路口改善工程，爭取逾1億元經費，獲得中央單位承諾全力支持。

立法委員王美惠指出，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設之一。本次考察重點之一為志航國小周邊環境，現況因未妥善規劃家長接送之臨時停等空間，對學童與行人通行安全造成危險，亟需改善；同時也應增設夜間照明設備，以確保行人通行安全，此項預算約需 800 萬元。

此外，考察行程也包含嘉義市文化路（噴水圓環至林森西路）道路改善工程，該路段現況無人行道，僅有騎樓及中央廣場人行道，後續將規劃拓寬人行道，提升人行環境及無障礙系統，此項預算約需 8,000 萬元。

接續考察第三站為民權路，臨住宅區現況未設置人行道，完成規劃後，將可改善市區整體環境，提升道路安全與品質，經費需求為2,400萬元。同時王美惠也向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約 14 處，整體經費需求約9,000萬元。

王美惠表示，嘉義市是友善行人宜居的城市，中央與地方攜手合作，才能加速改善進程。王美惠感謝中央部會對嘉義市需求的重視與支持，更感謝市府團隊的協助，這次考察各項改善計畫申請經費合計約 1 億 8,000 萬元，今日獲內政部與國土署高度支持，允諾補助超過1億元，王美惠強調，未來將持續為民眾爭取相關建設，確保各項安全措施真正落實到位，讓市民行得更安全。