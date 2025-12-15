反年改賴政府弄到三輸　醫曝失敗3原因：帶頭浪費錢卻要人民省錢

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者趙蔡州／綜合報導

在藍白聯手推動下，立法院12日三讀通過反年改法案，引發民進黨立委及行政院強烈反彈，不過根據相關民調顯示，有58.2%網友贊同反年改，不贊同反年改則是32.7%。對此，醫師蘇一峰發文，點出民進黨在這次「反年改議題」落敗的3大原因，直呼政府自己帶頭浪費錢，有什麼資格要民眾省錢。

蘇一峰14日在臉書發文，貼出入口網站「Yahoo奇摩」針對反年改的民調，結果顯示有47.8%網友非常贊成停砍、10.4%的網友表示還算贊成停砍，總共有58.2%網友贊成停砍；有6.9%表示不太贊成停砍、25.8%表示完全不贊成停砍，總共有32.7%網友不贊成停砍。

▲藍白聯手推動反年改。（圖／陳玉珍立委辦公室提供）

蘇一峰表示，民進黨這次失敗可以說是賠了夫人又折兵，硬幹創造了三輸局面「立法院表決輸」、「軍公教觀感輸」、「民調輿論輸」，接著他點出民進黨落敗的3大原因。

蘇一峰說，第一點是民眾對一直操弄族群對立生厭，「每次軍公教就是綠營側翼傾巢而出的攻擊，綠色潑糞攻擊軍公教有多爽，大家看了這麼多年，身邊多少也有軍公教朋友，綠營的抹黑手法看了覺得還蠻噁心的。」

蘇一峰指出，第二點是綠營一直不服輸不副署不執行，這點民眾也感到反感，覺得國家政府大亂，已經累積不少民怨想要教訓執政黨了。

蘇一峰表示，最後一點則是政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢，「政府大筆大筆的錢送給美國，到處編預算養綠友友，有什麼資格要民眾省下開支。」

蘇一峰最後說，「政府自己是這樣的浪費錢，大家都看在眼裡記在心裡，只差等到下次選舉要教訓執政黨了」、「民眾看了這麼多的貪污大家怎麼不生氣」。