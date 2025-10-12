7年前就示警中國法律戰　沈伯洋7年後仍在努力：身上多了不少箭

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌日前指出，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，藍營媒體人趙少康昨也召開記者會直指中國介選，國安單位應調查。而不少網友就發現，民進黨立委沈伯洋早在2年前就曾示警，國民黨是中國認知作戰最大受害者。沈伯洋今（12日）也感慨，7年前就呼籲大家重視「中國發居住證和身分證給台灣人」的法律戰，但當時卻被說想太多，7年後身上多了不少箭，但仍不放棄努力。

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，超越所謂民進黨「1450」的戰力。藍營媒體人趙少康11日也召開記者會直指中國介選，更散播郝龍斌與議員柳采葳擁吻的AI影片影響選情，國安單位應調查。

不過，不少網友就發現，現任民進黨立委沈伯洋、時任國立台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋早在2023年7月9日參加「台灣勵志協會」舉辦的「台灣人民如何應對戰爭？」座談會時，就提到，因為共產黨超級了解國民黨，且國民黨又愛與中共交流，讓共產黨更了解國民黨，都知道國民黨在想什麼，因此中共認知作戰最重要的受害者，其實是國民黨。這也讓不少網友直呼沈是「先知」。

沈伯洋12日深夜也在臉書回顧2018年的貼文，並表示，7年前的今天，那時候剛跟戰友們開完記者會，請大家重視「中國發居住證和身分證給台灣人」的法律戰。當時被說想太多。

沈伯洋說，7年後的今天，「我們還是沒有放棄努力」，唯一的不同，是這幾年，身上實在多了不少箭，雖然偶爾因為這樣背後會噴血，但幸好他血很厚。