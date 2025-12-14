　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

▲國民黨立委王鴻薇14日晚間回應福麥國際聲明。（資料照／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇14日晚間回應福麥國際聲明。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」日前被藍委王鴻薇公開踢爆以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案後，爭議持續延燒，今（14日）發聲明強調負責人李文慶非民進黨員，與總統賴清德也互不認識，且公司得標前已取得美國知名軍火大廠SAE 10年台灣獨家代理權。但王鴻薇晚間表示，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣的室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，背後實際得標者為誰？她都要請國防部及相關單位調查清楚。

王鴻薇近日踢爆，國防部標案編號 JE15005L097 海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，最後由福麥國際以5.9億得標，且該案可後續擴充，代表該司未來最高可以拿到14.1億得標金。藍委馬文君、徐巧芯、王鴻薇前天開記者會，再指中科院標案編號YR13Z07P的高熔點炸藥「HMX」採購案，福麥國際以1.2億元得標，讓她們質疑該公司代表人李文慶的來歷。

福麥國際14日晚間發聲明表示，李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統及台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」，影射與高層關係良好， 與事實不符。

福麥國際也說，公司得標前已取得美國知名軍火大廠SAE 10年台灣獨家代理權，並非毫無淵源與經驗，且標得的中科二件採購案，一件小型已完成交貨履約，另一件交貨中。

但王鴻薇說，國防部、福麥國際至今並未回應國人質疑，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥國際資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

王鴻薇表示，經查福麥國際營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

對於福麥室內裝修公司聲明宣稱，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，王鴻薇說，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣的室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續她都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
日本八戶港「地面震出巨大裂縫」！　500貨櫃卡住
SOGO敦化館今晚正式熄燈　數百人送別
快訊／澳洲槍擊增至12死　1槍手遭擊斃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰：盡民主憲政守門人責任

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名：不讓大家失望

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

賴瑞隆走訪肉豆公市場　王瑞德第20次南下陪同力挺

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰：盡民主憲政守門人責任

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名：不讓大家失望

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

賴瑞隆走訪肉豆公市場　王瑞德第20次南下陪同力挺

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

林佳龍再挺林岱樺「依法依規有參政權」不該未審先判　陳水扁讚溫暖

自然人憑證不只公投能用！報稅、開戶、換護照一次搞定

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰：盡民主憲政守門人責任

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

日本福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」　60歲嫌犯逃逸中

全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成

乾燥、細紋都來亂！秋冬必備「穩膚保養」一瓶搞定

中信特攻洋將馬可差點雙20　率隊逆轉國王收3連勝

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

政治熱門新聞

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

反年改三讀　綠委坦言對不起現役公教：不敢確定你們退休還有無年金

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

傳府院不副署財劃法、停砍年金　黃國昌批憲政災難：賴清德走上帝制

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

指新青安2.0為「建商供品」　王婉諭轟：把年輕人當房價燃料

幕後／2026嘉義市長藍白共推也輸？　地方盛傳黃敏惠挺綠王美惠

更多熱門

相關新聞

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

裝修公司標下炸藥採購被控「賴友友」　福麥3聲明反擊

國民黨近日指控，國防部RDX（海掃更）、HMX（高熔點火藥）等火藥原物料公開標案皆由一家「室內裝修公司」福麥得標，甚至有網媒質疑是「賴友友」，更指涉負責人弟弟是重要關係人。對此，福麥14日晚間聲明駁斥，強調負責人都無任何黨員身份，與總統賴清德互不認識；而且福麥友人透露，被影射的弟弟，其實中風臥病在床多年，謠言已造成家屬雙重傷害。

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

役男想靠血壓免役變難　須住院1至3天接受24小時量測

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於45才免役

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

裝修公司獲炸藥標案　2013年「馬桶商」也標獲軍方破4億防彈設備

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

國民黨控「鞋商接2億軍火生意」　國防部打臉：3月驗收合格提前交貨

關鍵字：

福麥王鴻薇國防部炸藥

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面