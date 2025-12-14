福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

▲國民黨立委王鴻薇14日晚間回應福麥國際聲明。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

室內裝修公司「福麥國際」日前被藍委王鴻薇公開踢爆以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案後，爭議持續延燒，今（14日）發聲明強調負責人李文慶非民進黨員，與總統賴清德也互不認識，且公司得標前已取得美國知名軍火大廠SAE 10年台灣獨家代理權。但王鴻薇晚間表示，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣的室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，背後實際得標者為誰？她都要請國防部及相關單位調查清楚。

王鴻薇近日踢爆，國防部標案編號 JE15005L097 海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，最後由福麥國際以5.9億得標，且該案可後續擴充，代表該司未來最高可以拿到14.1億得標金。藍委馬文君、徐巧芯、王鴻薇前天開記者會，再指中科院標案編號YR13Z07P的高熔點炸藥「HMX」採購案，福麥國際以1.2億元得標，讓她們質疑該公司代表人李文慶的來歷。

福麥國際14日晚間發聲明表示，李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統及台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，媒體報導稱李文慶等人是「賴友友」，影射與高層關係良好， 與事實不符。

福麥國際也說，公司得標前已取得美國知名軍火大廠SAE 10年台灣獨家代理權，並非毫無淵源與經驗，且標得的中科二件採購案，一件小型已完成交貨履約，另一件交貨中。

但王鴻薇說，國防部、福麥國際至今並未回應國人質疑，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥國際資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

王鴻薇表示，經查福麥國際營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

對於福麥室內裝修公司聲明宣稱，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，王鴻薇說，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣的室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續她都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。